Polis göz açtırmıyor

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

10.12.2020 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Gazimağusa ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren; kumarhaneler, bet ofisleri, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller gerçekleştirilmiştir. Denetimler kapsamında bet ofisleri ve gece kulüplerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 423 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 136 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 2 araç sürücüsü tutuklanmış ve 6 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 435 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 55 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç trafikten ise men edilmiştir