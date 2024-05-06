Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Karaoğlanoğlu Sanayi’de çöp depolanmasına çok yakın bir tarihte son vereceklerini açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Şenkul'un açıklaması şöyle:

"Girne Karaoğlanoğlu Sanayi’de belediyemizin yıllardır çöp aktarma faaliyetleri için kullandığı alanın bölgede yaşayanlar için yarattığı sorunları görmezden gelemeyiz.

Ne yazık ki,

Merkezi idareden defalarca talep etmemize rağmen belediyemize yeni bir yer gösterilememiştir.

Girne Belediyesi olarak vatandaşımızın sağlığı ve huzuru bizim için esas olandır.

Bu çerçevede alternatif çözüm modeli bize çok ciddi maliyetler yüklese de, sanayi bölgesinde çöp depolanmasına çok yakın bir tarihte son vereceğimizi bölge halkına duyurmak istiyoruz.

Her zaman dediğimiz gibi:

Biz Birlikte GİRNEYİZ..."