Polis müdahalesi başladı

Bakanlar Kurulu'nun koronavirüs tedbiri için aldığı önlemlere uymayan işletmeler kapatılıyor. Başbakanlık altı ilçe polis müdürlüğüne talimat verdi. Temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricindeki açık olan işletmelere polis müdahale ediyor.

Bakanlar Kurulu, koronavirüs tedbiri için özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme, casino, gece kulübü, bet ofisi ve eğlence merkezlerini 27 Mart 2020 tarihine kadar aldığı kapatma kararına uymayan işletmeler polis tarafından kapatılıyor.