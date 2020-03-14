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Polis müdahalesi başladı

Bakanlar Kurulu'nun koronavirüs tedbiri için aldığı önlemlere uymayan işletmeler kapatılıyor.

14 Mart 2020 Cumartesi 15:42
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Polis müdahalesi başladı

Bakanlar Kurulu'nun  koronavirüs tedbiri için aldığı önlemlere uymayan işletmeler kapatılıyor. Başbakanlık altı ilçe polis müdürlüğüne talimat verdi. Temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricindeki açık olan işletmelere polis müdahale ediyor.

Bakanlar Kurulu, koronavirüs tedbiri için özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme, casino, gece kulübü, bet ofisi ve eğlence merkezlerini 27 Mart 2020 tarihine kadar aldığı kapatma kararına uymayan işletmeler polis tarafından kapatılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluPolis MüdahalesiEsnafKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
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Ali 2020-03-14 15:56:27

Tamam güzel gerekli de, yalnız biri bana bunun cevabını versin. ben işletmemden kazandığım günlük parayı gidip bankadan çektiğim borcuma karşılık yatırıyorum. şimdi benim dükkanım kapalı olduğu zaman ben borcumu nasıl bankaya ödyecem benim ayda 20 bin tl bankaya yattırım yapmam lazım. bu parayı nasıl nerden bulacam? bankayla yaşayacağım sorunumu kim çözecek.biri cevap versin

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Misafir Avatar
X 2020-03-14 16:35:16 @Ali

Memurun hesaba para yatıyor ya gerisi kimin umurunda? Yakında bankmatikten çekemeyince parayı masayı kemirecek oda.

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