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Polis olaya el attı

Dr. Boran'ın hakaretlerinin ardından soruşturma açıldı.

16 Haziran 2020 Salı 14:15
4358 Okunma
Polis olaya el attı

KKTC'li Cumhurbaşkanı Adayı Dr Boran'ın yaptığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hakaret etmesinin ardından yetkililer olaya el attı.

Canlı yayında "Türkiye'den de, Kıbrıs'tan da ellerini çekeceksin" demesinin ardından  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri yaptığı açıklamada “KKTC Polis makamları tarafından bu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Sonucunu takip edeceğiz”  dedi.

Dr. Boran'ın yayınında halk tarafından gelen yorumlarda:

"Kimse kimseye böyle hakaret edemez", "bu insan etik değerler konusunda eksik, bu insandan Cumhurbaşkanı olamaz" diye tepki verildi.

Yorumlar
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O 2020-06-16 14:34:15

Abarttı bu da, ne gerek var o gadar lafa. makamlara da biraz da saygı..

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Yusuf BAYRAM 2020-06-16 16:03:10

Saygisiz adam , Cok ayip etti .. bir da cumhurbaskani adayi olacakmis, sana Kim oy verir be

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Vatandaş 2020-06-16 15:01:22

Bu şerefsiz kimin kuklası polis teşkilatımız önce bunu çıkarsın ortaya

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Den 2020-06-16 16:01:36 @Vatandaş

İlla birinin kuklası olduğunu nerden biliyon? Sen nerden biliyon?

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Vatan 2020-06-16 16:18:49

Bu adam pek normal değil heralde. Lakin Türkiye cumhuriyetine tek kelime bile etmemiş. Tayyipe yağdırmış. Arada fark var.

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dervis 2020-06-16 16:56:22

"Türkiye'den de, Kıbrıs'tan da ellerini çekeceksin"..bu mu hakaret..akinciya soylediklerinizin yaninda hem da..

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Cemal 2020-06-16 15:57:17

Bu adamın konuştukları tasvip edilemez. Cumhurbaşkanı adayı da hiç olamaz. Yalnız adam burda sorguya çekilir. Türkiyenin adamı sorguya çekme gibi bir şansı yok. Sonuçta burası başka bir ülke.

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Recai Tunç 2020-06-16 16:07:57

Onun ayağındaki nasırı s2m

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Kadi 2020-06-16 16:11:49 @Recai Tunç

Lan oğlum hastamısın recai bula bula nasırımı s2ecen. Beynini s2seydin.

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Tc vatandaş 2020-06-16 16:19:52

Her kim olursa olsun kimse asla bizim cumhurbaşkanımıza laf dil uzatamaz kansız faşistlere burdan diyorum sizin gibi düşünen kansızlara nalet olsun bin beter olun insan denilmicek iki yüzlü onursuz şeytanlara nalet olsun yaşasın varolsun sayın Recep Tayyip Erdoğan canımız herşeyimiz sen bizim gururumuzsun son nefese kadarda

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Sevda 2020-06-16 16:31:25 @Tc vatandaş

Trump T.C ile görüştük pyd ile de görüşecez derken tayyip yanında dinliyordu. Yani T.C ile pydyi bir kefede tutarak konuşuyordu. O zaman nerdeydin? Yoksa bu deli için herkes senin yaptığın yorumu yapar.

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