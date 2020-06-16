Polis olaya el attı

KKTC'li Cumhurbaşkanı Adayı Dr Boran'ın yaptığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hakaret etmesinin ardından yetkililer olaya el attı.
Canlı yayında "Türkiye'den de, Kıbrıs'tan da ellerini çekeceksin" demesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri yaptığı açıklamada “KKTC Polis makamları tarafından bu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Sonucunu takip edeceğiz” dedi.
Dr. Boran'ın yayınında halk tarafından gelen yorumlarda:
"Kimse kimseye böyle hakaret edemez", "bu insan etik değerler konusunda eksik, bu insandan Cumhurbaşkanı olamaz" diye tepki verildi.
Abarttı bu da, ne gerek var o gadar lafa. makamlara da biraz da saygı..
Saygisiz adam , Cok ayip etti .. bir da cumhurbaskani adayi olacakmis, sana Kim oy verir be
Bu şerefsiz kimin kuklası polis teşkilatımız önce bunu çıkarsın ortaya
İlla birinin kuklası olduğunu nerden biliyon? Sen nerden biliyon?Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Bu adam pek normal değil heralde. Lakin Türkiye cumhuriyetine tek kelime bile etmemiş. Tayyipe yağdırmış. Arada fark var.
"Türkiye'den de, Kıbrıs'tan da ellerini çekeceksin"..bu mu hakaret..akinciya soylediklerinizin yaninda hem da..
Bu adamın konuştukları tasvip edilemez. Cumhurbaşkanı adayı da hiç olamaz. Yalnız adam burda sorguya çekilir. Türkiyenin adamı sorguya çekme gibi bir şansı yok. Sonuçta burası başka bir ülke.
Onun ayağındaki nasırı s2m
Lan oğlum hastamısın recai bula bula nasırımı s2ecen. Beynini s2seydin.Beğen (0) Beğenmedim! (1)
Her kim olursa olsun kimse asla bizim cumhurbaşkanımıza laf dil uzatamaz kansız faşistlere burdan diyorum sizin gibi düşünen kansızlara nalet olsun bin beter olun insan denilmicek iki yüzlü onursuz şeytanlara nalet olsun yaşasın varolsun sayın Recep Tayyip Erdoğan canımız herşeyimiz sen bizim gururumuzsun son nefese kadarda
Trump T.C ile görüştük pyd ile de görüşecez derken tayyip yanında dinliyordu. Yani T.C ile pydyi bir kefede tutarak konuşuyordu. O zaman nerdeydin? Yoksa bu deli için herkes senin yaptığın yorumu yapar.Beğen (0) Beğenmedim! (1)