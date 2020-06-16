Polis olaya el attı

KKTC'li Cumhurbaşkanı Adayı Dr Boran'ın yaptığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hakaret etmesinin ardından yetkililer olaya el attı.

Canlı yayında "Türkiye'den de, Kıbrıs'tan da ellerini çekeceksin" demesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri yaptığı açıklamada “KKTC Polis makamları tarafından bu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Sonucunu takip edeceğiz” dedi.

Dr. Boran'ın yayınında halk tarafından gelen yorumlarda:

"Kimse kimseye böyle hakaret edemez", "bu insan etik değerler konusunda eksik, bu insandan Cumhurbaşkanı olamaz" diye tepki verildi.