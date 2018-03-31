Polis şifre çözüyor

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne’de Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Batuhan Ünal ve Bedriye Aksa aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Ele geçirilen 9 gram Hintkenevirinin yanı sıra aranmakta olan A.Ü.ye ait 534 bin TL ile ilgili soruşturma genişletildi. Operasyonun düzenlendiği gece eve misafir olarak geldiği esnada tutuklanan Ali Osman Karaca ise Mali Şube polisine teslim edildi.

Ünal ve Aksa ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğulları, zanlıların soruşturma maksatlı 4’er gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Şirket mühürleri ve evraklar inceleniyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde (Hint Keneviri) “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Mustafa Zor, önceki gece 21.30-23.50 saatleri arasında Girne’de bir siteye operasyon düzenlediklerini ilk aramada evde 9 gram Hintkeneviri ele geçirdiklerini söyledi.

Zor, evde devam eden aramada birçok şirket mühürü ve evrak ele geçirdiklerini belirtti.

Ele geçirilen mühürler ve evrakların kimlere ait olduğunun araştırıldığı kaydeden Zor, evde mahkeme emri ile devam eden aramada toplam 534 bin TL nakit para ele geçirdiklerini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Zor, birçok kişinin sorgulandığını aranmakta olan bir şahsın olduğunu vurgulayarak 4’er gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Sabaha yakın bir operasyon daha yapıldı

Narkotik ekiplerinin önceki gece düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 534 bin TL nakit parayla ilgili devreye giren Mali Şube, Girne’de iki ayrı iş yerine baskın düzenledi.

Gerçekleşen baskında, Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na aykırı bahis oynattıkları tespit edilen ikisi kadın üç kişi daha suçüstü yakalandı.

Zanlılar Ali Osman Karaca, Esra Kara, Cenk Kara, Cengiz Kaptan, Neslihan Akdeniz ve Ali Aydoğan dün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kara’nın evinde 21 bin 100 TL ele geçirildi

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlıların uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 534 bin TL ile bağlantılı olarak tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, iki ayrı iş yerinde gerçekleşen baskında çok sayıda bilgisayar ve 12 adet cep telefonu sim kartları ile emare alındığını kaydetti.

Suiçmez, mahkeme emri ile zanlı Cenk Kara’nın evinde yapılan aramada ise 21 bin 100 TL nakit para ele geçirdiklerini söyledi.

Aksa şifreleri söylemiyor

Polis çavuşu, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Bedriye Aksa’nın evinde kapalı bir çelik kasa ele geçirdiklerini ifade ederek, yapılan ilk sorgulamada zanlı Aksa’nın şifreleri söylemediğini belirtti.

Soruşturma devam ediyor

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade eden Suiçmez, soruşturmanın selameti için zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.