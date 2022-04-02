Polis teşkilatı yasta

Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde görevli Cürümleri Önleme Şube Amiri Müfettiş 49 yaşındaki Serkan Bulak, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza saat 01:30 sıralarında meydana geldi.

Çayönü'nde sakin Serkan Bulak, yönetimindeki LA 722 plakalı aracı ile Gazimağusa Lefkoşa anayolu istikametinden Güvercinlik köyü istikametine doğru seyrederken Güvercinlik köy girişine 1 km kala direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp tarla içerisinde bulunan beton su tahliye deposuna çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Serkan BULAK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 04:00’da yaşamını yitirdi.

Polis Genel Müdürlüğüne yıllardır hizmeti geçen Serkan Bulak'ın beklenmedik ölümü şok etkisi yarattı.

Sabahın ilk ışıklarında geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Bulak'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Öte yandan Polis Genel Müdürlüğü de Bulak’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

PGM’nin mesajı şöyle:

ACI KAYBIMIZ

Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde görevli Cürümleri Önleme Şube Amiri Müfettiş Serkan BULAK'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Meslektaşımıza Allahtan rahmet, yaslı ailesine sabır ve metanet dileriz. Ailesinin ve Polis Teşkilatının başı sağ olsun.