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Polisin asayiş ve trafik denetimleri sürüyor

24.12.2019 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

25 Aralık 2019 Çarşamba 17:38
Polisin asayiş ve trafik denetimleri sürüyor

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; gece kulüpleri, kahvehaneler, bet ofisleri, pansiyonlar, yatı evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, parklar ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kontroller gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Denetimler kapsamında kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 150 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bet ofislerde kontroller gerçekleştirildi. Bet ofislerde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 350 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 61 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç ise trafikten men edildi.

Anahtar Kelimeler:
PolisTrafik Denetimleri
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