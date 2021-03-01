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Polislerden korktuğu için kaçmış

Hamitköy’de meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.H.P teminata maksatlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Mart 2021 Pazartesi 12:49
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Polislerden korktuğu için kaçmış

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı.

Ramiz, huzurda bulunan zanlının kendisini durdurmaya çalışan polislerden kaçtığını ve yapılan araştırma neticesinde ikametgâhının tespit edilerek babası huzurunda evde yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi.

Çavuş, polislerin arama yaptığı sırada eve gelen zanlının tutuklandığını ve sözlü beyanında korktuğu için kaçtığını belirtti.

Polis zanlının akabinde, tasarrufunda bulunan 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi gizlediği yeri göstermesi üzerine emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının ifadesinde söz konusu maddeleri 15 Şubat tarihinde Güney Kıbrıs’tan 2 bin TL’ye 10 gram olarak ithal ettirdiği beyanında bulunduğunu belirterek araştırmaların sürdüğünü anlattı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığına dikkat çekerek, zanlının davaları görüşülünceye dek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

KAYNAK: KAMALI HABER

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