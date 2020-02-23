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Polisten, Lefkoşa ve İskele huzur operasyonu

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri dün akşam 20.00 ile 01.00 saatleri arasında, sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

23 Şubat 2020 Pazar 12:03
Polisten, Lefkoşa ve İskele huzur operasyonu
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Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri dün akşam 20.00 ile 01.00 saatleri arasında, sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile kahvehaneler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 550 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 80 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken; sigortası olmadığı tespit edilen 6 araç trafikten men edildi.

Anahtar Kelimeler:
PolisTrafik DenetimHuzur Operasyonu
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