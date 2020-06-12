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Pozitif vaka yok

Bakan Pilli:" Toplam 79 test yapıldı, pozitif vaka yok"

12 Haziran 2020 Cuma 18:32
985 Okunma
Pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 79 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

12 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 79   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı : Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı :Yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı :Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı :  33.709 

Toplam Vaka Sayısı : 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : Yok 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 12.06.2020 18:37
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsKKTC KoronavirüsAli Pilli
Yorumlar
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Vatandas 2020-06-12 18:52:48

E yakinda gene gelir bu gidisle. Biraz daha bekleylim yakinda goruruk.

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