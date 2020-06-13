Pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 21 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
13 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 33.730
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
Bugunlerin degerini bilmiyoruz ama kapilari liamnlari acasrak cok aci bir sekilde anlayacagiz galiba. Bakin bu insanlar (yeni zelanda) ulkelerinde salginin bitmesine nasil seviniyorlar . Degerini nasil biliyorlar.
https://www.youtube.com/watch?v=Z-e7aF5iVc8