Pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 127 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

15 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 127

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı : Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 33.895

Toplam Vaka Sayısı : 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : Yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok