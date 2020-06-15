Pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 127 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
15 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 127
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı : Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı : 33.895
Toplam Vaka Sayısı : 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : Yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok
Son Güncelleme: 15.06.2020 17:15