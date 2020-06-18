Pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 209 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

18 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı : 209

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı : Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 34.420

Toplam Vaka Sayısı : 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı :Yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok