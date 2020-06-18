Pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 209 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
18 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı : 209
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı : Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı : 34.420
Toplam Vaka Sayısı : 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı :Yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok
Son Güncelleme: 18.06.2020 18:55