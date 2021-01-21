Prof. Dr. Cavit Atalar’dan önemli uyarı!

YDÜ Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi (DEPZEM) Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, KKTC’de yaşanan depremin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Cavit Atalar, Kıbrıs’ın deprem hattı üzerinde olduğuna dikkat çekerek “Her an deprem olacak şekilde hazırlıklı olun” uyarısında bulundu.

Katıldığı bir TV programında konuşan Atalar bugün Gazimağusa bölgesinde karada 50 kilometre derinlikte 5,1 şiddetinde deprem olduğunu söyledi.

Deprem nedeniyle olası bir tsunami beklenmediğine dikkat çeken Cavit Atalar, “Deprem karada ve küçük şiddette oldu” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Cavit Atalar şöyle konuştu:

Kıbrıs deprem hattı üzerinde her an deprem olacak şekilde depreme hazırlıklı olun. Altyapı ona göre yapılmalı. Fay hattımız büyük değil ancak küçük fay hatlarında olan depremler etkili oluyor.

Aynı fay hattında ve bugünkü depremin yakınlarında 1941 yılında Paralimni’de deprem oldu oldu.

1996’da 6.8 şiddetindeki deprem Kıbrıs açıklarında oldu. Deprem Hatay’da ve 300 km uzaklıkta Mısır’da hissedildi Mısır’da bir ev yıkıldı ve bir kişi öldü.

Tarihe bakılırsa, önemli depremler oldu. Salamis yıkıldı ve günümüze yüzde 10’u kaldı.

Baf’ta olan depremde can kayıpları yaşandı. Milattan önce 5 bin yılındaki depremde ise ada nüfusu neredeyse yok oldu.

Kaynak : Haber Kıbrıs