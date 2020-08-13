Prof. Dr. Erdoğan hayatını kaybetti

Esentepe Belediyesi bugün sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda acı haberi verdi..

Esentepe doğumlu olup yaşamını Rize’de sürdüren 45 yaşındaki Prof. Dr. Turan Erdoğan Covid-19’u yendikten bir süre sonra beyin kanaması geçirmişti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turan Erdoğan, İstanbul’da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşam mücadelesi veriyordu ancak bu sabah mücadeleyi kaybettiği haberi geldi.

İşte o paylaşım:

“#Gerçektenbizimevladımızcanımız

“Mekânın cennet olsun “

PROF. DR. TURAN ERDOĞAN KİMDİR?

Prof. Dr Turan Erdoğan 1975 Yılında Kıbrıs’ta doğdu.

Prof.Dr. Turan Erdoğan ilkokul ve ortaokulu Esentepe ‘de lise öğrenimi Lefkoşa 20 Temmuz Fen lisesinde tamamladı. Üniversite sınavlarında KTÜ Tıp Fakültesi Bölümünü kazandı. Buradan Mezun olduktan sonra yine KTÜ’de Kardiyoloji Bölümünde Yüksek lisansını tamamlayan Prof.Dr. Turan Erdoğan bir müddet Giresun’da özel bir hastanede görev yaptı.

Daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesinde Uzman Doktor olarak görev yapan Prof.Dr. Turan Erdoğan, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin açılmasının ardından Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyordu.”