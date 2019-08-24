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Pulya Festivali sürüyor

11.Yeniboğaziçi Pulya Festivali renkli etkinliklerle devam ediyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:54
Pulya Festivali sürüyor

Festival alanında gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde bu akşam da Karadenizliler gecesi düzenlendi ve Karadenizli sanatçı Turan Şahin konser verdi.

Gecede Karadenize özgü horon ve çeşitli oyunlar ve şarkılar sergilendi.

Gecede bir konuşma yapan Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek bu tür etkinliklerin farklı kültürlerin ksynaşması açısından önemine değinerek, Karadeniz halkına özgü 14_15 Eylül tarihlerinde Alevkayasında etkinlikleri olacağını belirtti ve herkesi bu etkinliğe katılmaya davet etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da festival etkinliklerine değinerek amaçlarının hem farklı kültürlerin kaynaşmasına imkan sağlamak hem de gelenek görenekleri gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu belirtti.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen gecede Karadenizli sanatçı Turan şahin sevenlerine bir konser sundu.

BRT/

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Anahtar Kelimeler:
Pulya Festivali
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