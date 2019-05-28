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Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kamuda Ramazan Bayramı tatili KAÇ GÜN OLACAK?

28 Mayıs 2019 Salı 10:59
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkemizde Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmayacağını açıkladı.

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Kamuda Ramazan Bayramı tatili, 4 Haziran Salı günü ile 6 Haziran Perşembe günleri arasında 3 gün süreyle olacak.

Bakan Amcaoğlu, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi günü kamuda yarım mesai, 7 Haziran Cuma günü ise tam mesai olacağını dile getirdi.

Kaynak: Haberci

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
Yorumlar
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Hasan 2019-05-28 11:32:25

Uygundur, zaten saat 14:30'a kadar çalışıyoruz, bunun da tekrardan tatile çevrilmesi çok saçma olurdu

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özel sektör çalışanı 2019-05-28 11:38:18

Sonunda ilahi adalet.. Özel sektör çalışırken KAmu çalışanının tatil yapması olmamalı zaten. İznin varsa al çık iznine.

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Vatandaş20 2019-05-28 11:29:41

Çiçeği burnunda hükümetten beklentiler çok. Dolayısıyle çalışmaya ihtiyaç vardır.

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mağusalı 2019-05-28 11:38:56

gümrükçüler mesai yapmasın diye bu uygulama yapıldı. gümrükçülere mahana hepsi çalışacak

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mahoo 2019-05-28 11:08:11

ole ole olee

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Iskele genclik 2019-05-28 11:29:04

Geldıgınız gıbı gerı gıdersınız ınsAllah..

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Ertaç Eser 2019-05-28 15:52:59

Zaten memurların büyük bölümü izinlerini birleştirip uzatacaklar.Dairelerde iş dönmeyecek en azından cuma tatil verilebilirdi,En azından devlet klima parasından kurtulurdu

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idris 2019-05-28 11:13:17

memur düşmanları

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