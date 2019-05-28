Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkemizde Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmayacağını açıkladı.
Bakan Amcaoğlu, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi günü kamuda yarım mesai, 7 Haziran Cuma günü ise tam mesai olacağını dile getirdi.
Kaynak: Haberci
Uygundur, zaten saat 14:30'a kadar çalışıyoruz, bunun da tekrardan tatile çevrilmesi çok saçma olurdu
Sonunda ilahi adalet.. Özel sektör çalışırken KAmu çalışanının tatil yapması olmamalı zaten. İznin varsa al çık iznine.
Çiçeği burnunda hükümetten beklentiler çok. Dolayısıyle çalışmaya ihtiyaç vardır.
gümrükçüler mesai yapmasın diye bu uygulama yapıldı. gümrükçülere mahana hepsi çalışacak
ole ole olee
Geldıgınız gıbı gerı gıdersınız ınsAllah..
Zaten memurların büyük bölümü izinlerini birleştirip uzatacaklar.Dairelerde iş dönmeyecek en azından cuma tatil verilebilirdi,En azından devlet klima parasından kurtulurdu
memur düşmanları