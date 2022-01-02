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Reklam tabelalarının üzerinden yüksek gerilim hattı geçiyor!

Lefkoşa Girne anayolu üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde projektör montesi yaparken elektrik akımına kapılan 28 yaşındaki genç yaşamını yitirmesinin ardından polis olayla ilgili soruşturmasını titizlik ile yürütmeye devam ediyor.

02 Ocak 2022 Pazar 13:46
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Reklam tabelalarının üzerinden yüksek gerilim hattı geçiyor!
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Lefkoşa Girne anayolu üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde projektör montesi yaparken elektrik akımına kapılan 28 yaşındaki genç yaşamını yitirmesinin ardından polis olayla ilgili soruşturmasını titizlikle yürütmeye devam ediyor.

Yürütülen soruşturmada polis ihmal olduğu düşüncesi ile tutukladığı sanık G.H (40) ile bugün olay yerinde tekrar giderek incelemelerde bulundu. Olayda ihmal olduğu öğrenirken elde edilen bilgiye göre G.H’nin Meles Haileu’nin ustası olduğu ve Meles Haileu’nin iş tecrübesi olmadığı bilgisine varıldı. Öte yandan Meles Haileu’nin ustası G.H’nin reklam panosu üzerinde projektör montesi yapmak istemediği ve bu yüzden de Meles Haileu’i çıkardığı elde edilen bilgiler arasında.

Polisten alınan bilgiye göre o yol üzerinde bulunan diğer reklam tabelalarının da yüksek gerilim hattı üzerinden geçtiği ve tehlike arz ettiği bilgisi alındı.

NE OLMUŞTU?

30 Aralık saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde projektör montesi yapan Meles Haileu, elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirmişti.

Öte yandan 28 yaşındaki Meles Haileu’nun cenazesini ülkesine göndermek isteyen arkadaşları yardım kampanyası başlattı.

Kaynak: Gıynık Gazetesi

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