RES-BİR, restorancılara yönelik ücretsiz PCR testi programını açıkladı

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR), sektöre yönelik yarın (6 Mart) ile 8 Mart Pazartesi günleri arasında tüm ilçelerde gerçekleştirilecek ücretsiz PCR testleri için yer ve saat duyurusu yayınladı.