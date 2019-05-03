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Reşbe 3 gün tutuklu kalacak

03 Mayıs 2019 Cuma 20:02
Reşbe 3 gün tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Karşıyaka’da tartıştığı kayınbiraderini bıçaklayan Fatih Reşbe dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Polis, her iki tarafın ailesinin gergin olduğunu, zanlının selameti için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Enver Kasapoğlu, 30 Nisan saat 06.45 sıralarında Karşıyaka’da 152 promil alkol tesiri altında olan Fatih Reşbe’nin evinin balkonunda tartıştığı İsmet Tek’i 22 santim bıçakla yaraladığını söyledi. Polis, sol kol ve sol koltuk altından yaralanan Tek’in tedavi altına alındığını, zanlının ise Karşıyaka’da bir işyeri önünde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığı esnada elinde olayda kullandığı bıçağın da bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Zanlının olaydan sonra tutuklanıp mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, hem zanlının ailesinin hem de karşı tarafın gergin olduğunu, zanlının selameti ve soruşturmanın devamı için 3 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme önünde hem zanlı yakınları hem de karşı tarafın yakınları toplanırken, olay çıkmadan dağıldı. Elde edilen bilgilere göre, zanlının eşi ile tartıştığı, bunu öğrenen kayınbiraderinin konuşmak için zanlının yanına gittiği ve bıçaklama olayının böyle yaşandığı öğrenildi.

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