Resmi kabz memurluğu ve mukayyitlik dairesi pazartesi hizmetlerine başlıyor

Bakanlar Kurulu kararıyla pazartesi günü açılacak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi, ilçelere göre ve belirli kurallarla hizmet vereceğini duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, 4-15 Mayıs arasında halka sağlık güvenliği tedbirlerine uygun hizmet verebilmek amacıyla, veznelerde yoğunluk yaşanmaması, sağlık tedbirleri açısından sosyal mesafe sağlanabilmesi ve hijyen kurallarının yerine getirilebilmesi amacıyla hizmetler ve çalışma düzeni belirlendiği duyuruldu.

Buna göre dairede hizmetler ilçelere göre şöyle verilecek:

“4 Mayıs Pazartesi Lefkoşa ilçesinden gelen vatandaşlara

5 Mayıs Salı Girne ilçesinden gelen vatandaşlara

6 Mayıs Çarşamba Gazimağusa, İskele (Karpaz) ilçesinden gelen vatandaşlara

7 Mayıs 2020 Perşembe Güzelyurt ve Lefke ilçesinden gelen tüm vatandaşlara

8 Mayıs Cuma Lefkoşa ilçesinden gelen vatandaşlara

11 Mayıs Pazartesi Girne ilçesinden gelen vatandaşlara

12 Mayıs Salı Gazimağusa, İskele (Karpaz) ilçesinden gelen vatandaşlara

13 Mayıs Çarşamba Güzelyurt ve Lefke ilçesinden gelen vatandaşlara.

14 Mayıs Perşembe Lefkoşa ve Girne ilçesinden gelen vatandaşlara

15 Mayıs Cuma Gazimağusa, İskele (Karpaz), Güzelyurt, Lefke ilçesinden gelen vatandaşlara.”

Daireye müracaatların 08.30 -15.15 arasında olacağı belirtilen açıklamada, müracaat saatlerinde herhangi bir değişiklik olması halinde vatandaşların bilgisine getirileceği belirtildi.