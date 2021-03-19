RESMİYE CANALTAY; “ADANA VE İSTANBUL’DAN UÇUŞLAR BAŞLAYACAK”

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Devam eden altyapı ve yol çalışmaları hakkında bilgi veren Canaltay, bu yıl imzalanan protokolde karayolları ve meteorolojiyle ilgili bazı yatırım anlaşmaları olduğunu söyledi. Uzun yıllardır süren sorunlar olduğunun altını çizen Canaltay, “En başta istimlak sorunları vardı ve bu zamana kadar fazla bir şey yapılmamıştı. Biz arkadaşlarımızla beraber Kuzey Çevre Yolu ve Lefke yollarında yaşanan istimlak sorunlarını gündeme getirdik ve burada o arazilerin kimlerin olduğunu konusunda çalışmalar gerçekleştirdik. Bugün Bakanlar Kurulu’ndan yeni kararlar çıkarıp yeni girişimlerde bulunacağız” dedi.

Lefke de çok uzun yıllardır iki sorun olduğunu da sözlerine ekleyen Canaltay, “Bir zeytinlik bir de mandıra sorunu vardı. Ne yazık ki bu iki konuyla ilgili çok bir şey yapılmadı. Bunların hepsinin parası hazır. Benim ve arkadaşlarımın tüm çalışmaları sorunları çözme odaklı ilerledi ve olumlu gelişmeler kaydettik. Mandıra yerinden kalktı ve zeytinlik için de İçişleri Bakanlığı yer belirliyor” şeklinde konuştu.

Ülkemizde yaşanan yol çalışmaları ve projeleri hakkında da bilgi veren Canaltay, “İskele-Karpaz yoluyla ilgili kamulaştırma konusunda ciddi sorunlar var. Bu noktada onları çözüme ulaştırırsak yollarımızın yapımına bir sorun yaşanmadan devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Alsancak’ta devam eden yol çalışmasıyla ilgili de bilgi veren Canaltay, “Oradaki esas sorun ihalede belirlenen miktarının üzerine çıkılması. Yüklenici firma ve belediye güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Orayla ilgili de çalışma yaptık ve dosyalar hazırlayarak ek miktarlar çıkarttık. Orayı da en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz ve yarım kalan çalışmaları tamamlayıp yeni projelere başlamak istiyoruz” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın iki gün önce yeni bir NOTAM yayınlayarak uçuş kısıtlamalarını kaldırması hakkında da bilgi veren Canaltay, "Mutasyona uğrayan virüsten dolayı Afrika ülkelerine gidiş gelişlerle ilgili Sağlık Kurulu yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı duydu ve bazı ülkelerin kategorisi değiştirildi” dedi.

Bu ülkeye öğrenci gelmesini istediklerini kaydeden Canaltay, “Türkiye’den gelecek öğrencilerin adaya daha rahat gelebilmesi için uçuşları arttırmamız lazım. Bu çocukların hepsi şu an İstanbul üzerinden geliyor. Amacımız İstanbul ve Adana uçuşlarını yeniden açarak fiyatların düşürmek. Halkımız uçuş sayısının arttırılmasından dolayı panik yaşadı ancak şu ana kadar hedeflenen yolcu sayısının sadece yüzde 52’si geldi. Bu da demektir ki korktuğumuz kadar insan gelmedi buraya. Okulların bir an önce öğrencilerine kavuşması için gerek Sağlık Kurulu gerekse biz Ulaştırma Bakanlığı olarak uçuşlarda daha ekonomik ve güvenli uçuşlar için daha düzgün imkân sağlamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.