Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

Restorancılar Birliği: “Sağlık Üst Kurulunun aldığı kararlar kabul edilemez”

Restorancılar Birliği’nden yapılan açıklamada, “Kapalı olduğumuz dönemde bize ‘borcunuzu borçla kapatın’ diyen devletin dün akşam sektörümüz hakkında aldığı karar asla kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 12:50
631 Okunma
Restorancılar Birliği: “Sağlık Üst Kurulunun aldığı kararlar kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR) yazılı bir açıklama yaparak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun dün akşam duyurduğu kararların kabul edilemez olduğunu belirtti.

RES-BİR'in açıklaması şu şekilde:

“Dünyayı derinden etkileyen bu Salgın ve Ekonomik kriz günlerinde, hem sağlık gemisini, hem de ekonomi gemisini birlikte ve yan yana yüzdürmek zorunluluğumuz var.

Evet, şu an dünyada hayatta olan hiç kimsenin daha önce test etmediği büyük bir salgın sorunu var.

Evet, önce sağlık.

Ancak şu da bir gerçek ki, dünyada şu anda, hiç kimse böylesi bir ekonomik yıkımı da test etmedi.

Bizim de sizin gibi, hem sağlık, hem de ekonomik olarak gailelerini çektiğimiz, ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız, nenelerimiz, dedelerimiz var. İşte biz, tam da bu bilinçle, hem sağlığımız hem de ekonomimiz için mücadele veriyoruz.

Biz sektör olarak, tam da bu bilinçle, ülkemizde Koronavirüs Mart ayında ilk görüldüğünde, bu virüs ile nasıl yaşayacağımızın, nasıl iş yerlerimizi açacağımızın ve kuralların bilim insanları, ‘sağlık üst kurulu’, tarafından belirleninceye kadar iş yerlerimizi açmak istemediğimizi duyurduk.

Mayıs ayında da, Sağlık Üst Kurulu "yeni normal" adı verilen kuralları duyurdu.

Bizler de bu kurallara göre işletmelerimizi açtık.

Geçtiğimiz haftaya kadar, ara ara, geçtiğimiz hafta ise, gerek Sağlık Bakanlığımızın, gerek Polisimizin gerekse de Belediyelerimizin sağlık birimleri, üye işyerlerimizi çok yoğun bir şekilde denetlemiş, üyelerimiz arasında hiçbir kural ihlali tespit edememiştir.

Zaten halkımız da uyulması gereken kuralları çok iyi biliyor ve mekan tercihini de ona göre yapabiliyor.

Ülkemiz kapalı olduğu dönemde, sektörümüz devletten "BORCUNUZU BORÇLA KAPATIN" tavsiyesi dışında hiçbir destek alamamıştır.

Sektörümüz için Sağlık Üst Kurulunun dün akşam aldığı kararlar asla kabul edilemezdir.

Kuralları koyanlar, koydukları kuralları denetlemekle yükümlüdürler.

Biz işletmeler de kurallara uyarak işimizi yapmakla yükümlüyüz.

Bizler bu bilinçle mekânlarımızı açık tutacağız.

Gelmek isteyen misafirlerimizi ağırlayacağız.

Sizler de bizleri, bir zahmet denetleyeceksiniz.

İşte bu şekilde, Sağlık gemisi ile Ekonomi gemisini tokuşturmadan birlikte yüzdüreceğiz.

Aksi tam bir kaos olacak. Ve bu kaosun altından da hiç kimse kalkamaz. Altında hep beraber eziliriz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş dünyası da tepkili: Alınan kararlar bu ülkede çok daha büyük bir kutuplaşmaya yol açmıştır
İş dünyası da tepkili: Alınan kararlar bu ülkede çok daha büyük bir kutuplaşmaya yol açmıştır
Şehitlere veda
Şehitlere veda
Sürüş ehliyeti işlemleri bugün de yapılıyor
Sürüş ehliyeti işlemleri bugün de yapılıyor
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim