Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
“İşsizim kartları müşteri bulup, satacaktım”
Sanal bet suçlaması
Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda
Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda
Yemek yapmadı diye aşçıyı dövdü
Aşçının kafasında şişe kırdı
Lefkoşa ve Girne'de araç yangını
Araç Yangınları
Türkiye'den KKTC'ye jetskiyle geldi
Jetskiyle KKTC'ye geldi

Rezerv tarımsal arazilerini kiralama için başvuru süreci 10 Temmuz’a kadar uzatıldı

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü, rezerv tarımsal arazilerin kiralanması için son başvuru tarihini 10 Temmuz’a kadar uzattığını açıkladı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:30
673 Okunma
Rezerv tarımsal arazilerini kiralama için başvuru süreci 10 Temmuz’a kadar uzatıldı

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü, rezerv tarımsal arazilerin kiralanması için son başvuru tarihini 10 Temmuz’a kadar uzattığını açıkladı.

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu şöyle:

“İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğümüz tarafından, 20 Mayıs 2020 tarihinde, İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 40B maddesi uyarınca Rezerv Tarımsal Kaynakların mevsimlik olarak 1 Eylül 2020 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında bir yıllığına kiralanacağı duyurusu yapılmıştı.

Sağlık Bakanlığımızın, hizmet verecek kamu kurum ve kuruluşlarda Kovid- 19 tedbirleriyle ilgili çalışma koşullarını düzenleyen genelgesi uyarınca Bakanlığımız, gerek çalışanların gerekse işlem yapmaya gelen vatandaşlarımızın sağlığının korunmasına yönelik almış olduğu tedbirler çerçevesinde, içinden geçtiğimiz bu zor dönemde, tedbiri elden bırakmadan, ekonomik işleyişin en az zararla atlatılması, ülke üretimine katkısı büyük olan çiftçi ve hayvancılarımızın rezerv tarımsal arazilerin kiralanması konusunda sıkıntı yaşanmaması amacıyla 1Eylül 2020 – 31 Ağustos 2021 kira dönemi için 20 Mayıs ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında müracaat kabullerinin yapılacağı duyurulmuştu.

15 Mayıs 2020 tarihinde İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğümüz tarafından bir yıllığına rezerv tarımsal arazilerin kiralanmasına yönelik yapılan duyuruda belirtilen son başvuru tarihi olan 3 Temmuz 2020 tarihi yaşanan yoğun talep nedeniyle, 10 Temmuz 2020 tarihine kadar son kez olmak üzere uzatılmıştır.

Müracaatlar, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’nin Kaza Tarımsal Şube Amirliklerine yapılacaktır.”

Anahtar Kelimeler:
Rezerv Tarımsal Arazileriİskan Ve Rehabilitasyon Dairesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı kabul etti
Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı kabul etti
Sıcaklık 41 dereceye yükseliyor
Sıcaklık 41 dereceye yükseliyor
“İşsizim kartları müşteri bulup, satacaktım”
“İşsizim kartları müşteri bulup, satacaktım”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim