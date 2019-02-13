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Rıza Vuruşkan için camilerde mevlit okunacak

13 Şubat 2019 Çarşamba 12:09
Rıza Vuruşkan için camilerde mevlit okunacak

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ilk Bayraktarı, Erenköy direnişi komutanı Emekli Albay Rıza Vuruşkan için 40. ölüm yıldönümü münasebetiyle, 15 Şubat Cuma günü, Cuma namazından önce ilçelerde merkezi camilerde Mevlit okunacak, tüm şehitler için dua edilecek.

Vuruşkan’ın silah arkadaşlarının talebi üzerine Din İşleri Başkanlığı tarafından okutulacak mevlitler, şu camilerde yer alacak:

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Lefkoşa – Selimiye Camii, Gazimağusa – Lala Mustafa Paşa Camii, İskele – İskele Merkez Camii, Girne – Nurettin Ersin Paşa Camii, Lefke – Orta Camii, Güzelyurt- Fatih Camii.”

Din İşleri Başkanlığı açıklamasında, “Bu vesileyle bütün şehitlerimizi saygıyla yad eder, Yüce Allah’tan rahmet dileriz” de denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rıza Vuruşkan
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Meraklı 2019-02-14 01:46:28

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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