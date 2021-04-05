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ROGERS: "ACİLEN YAŞLILARIMIZI VE KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNAN İNSANIMIZI AŞILAMALIYIZ”

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, Genç TV’de katıldığı programda Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 10:02
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ROGERS: "ACİLEN YAŞLILARIMIZI VE KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNAN İNSANIMIZI AŞILAMALIYIZ”

GÜNDEM KIBRIS

Antijen testleri konusunda açıklamalarda bulunan Rogers, “Antijen testleri, PCR ile teyit edilmeden de kullanılabilecek testlerdir. Antijen testleri, virüsün kendisini saptıyor. Biz rastgele testlerle ilgili de çok çağrı yaptık. Aşılarla ilgili süreç de çok olaylı oldu. Sağlık Bakanlığı bir aşı programı çıkardı. Ancak bu aşıların, öncelikli olmadığı kişilere de uygulandığını gördük. Bakan değişikliğinden sonra da yeni bakan da bir dijital sistem kurdu. Sonradan öğrendik ki, eskiden de bir dijital sistem vardı. O kapatıldı ve yenisi açıldı. Sonra dan şunu da öğrendik ki, eski sisteme de ulaşılamadı, onun içindeki verilere ulaşmada da güçlük çektik. Dünya’da Astra Zeneca ile ilgili tartışmalar hala devam ediyor. Bizde de biraz daha temkinli davranıldı. Küçük bir ülkeyiz, riske atmak istenmedi. Ama netlik kazanacaktır, kısa süre içerisinde. Sanırım Sağlık Bakanlığı da bu süreci bekliyor. Bizim bir an önce yaşlılarımızı ve kronik rahatsızlığı bulunan insanlarımızı aşılamamız gerekiyor. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Meclis’te verdiği bilgiye göre 65 yaş üzeri, büyük ölçüde aşılandı” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Jale Refik Rogers
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