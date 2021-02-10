ROGERS: “AŞILANMA BU SÜREÇTE ÇOK ÖNEMLİDİR ”

Genetik Moleküler Uzmanı ve Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Aşılanma konusunda açıklamalarda bulunan Rogers, “Ulaşabildiğimiz aşıyı yaptırmamız önemlidir. Kişilerin kendi tercihleri de var, bunları da görüyoruz. Erkinlik ve güvenlik açısından da Pfizer aşısının bir yan etkisi görülmüyor. Sinovac’ın da ciddi bir yan etkisi görülmüyor. Bilim insanlarının tatmin olacağı verilerin açıklanması da bu süreçte, önemli olacaktır. Ancak aşı bize bir yalancı güvenilirlik riski de verebilir. Aşı olan kişilerin de bulaşabileceği ve bunu yayabilecekleri unutulmamalıdır. Bu yönde de toplumu bilinçlendirmek de Sağlık Bakanlığı’nın görevidir. Bilinmelidir ki, bu salgını ancak bilimsel verileri kullanarak aşabileceğiz” dedi.