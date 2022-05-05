Rogers hükümet arayışlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı

Rogers hükümet arayışlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Parti olarak kırmızı çizgilerinin “demokratik teamüller” olduğunu, hükümeti kurma görevinin UBP’de parti başkanı dışında bir vekile verilmesi halinde Halkın Partisi’nin bu yapının içinde yer almayacağını, parti başkanı dışında birine hükümet kurma görevi verilmesinin hem ülke demokrasisine hem de Kıbrıs Türk halkının iradesine saygısızlık olacağını ileri sürdü.

HP’nin UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun talebiyle bir görüşmede bulunduğunu, bunun bir değerlendirme toplantısı olduğunu kaydeden Rogers, hükümet kurma için önce görevlendirme yapılmasını beklemek gerektiğini belirtti.

TABLODAN ÇALIŞACAK HÜKÜMET ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL

Rogers, “Ersan Saner hükümeti öncesinde, HP olarak bir toplumsal mutabakat hükümetini önermiştik. Pandeminin etkilerini hissetmeye başladığımız bir dönemdi ve ülkenin birlik beraberliğe ihtiyacı vardı. Doğru olan da o dönem grubu olan üç siyasi partinin bir araya gelerek popülizm yapmadan toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesiydi. Ancak sıcak bakılmadı, geldiğimiz noktada ne kadar yerinde bir öneri olduğunu hepimiz gördük. Yüzde 60’la başkan olmuş bir parti başkanının olduğu siyasi parti %40’la birinci olmasına rağmen yaşananlar, hükümetin icraat yapamadan düşmesine kadar geldi. Siyasete güveni ciddi anlamda zedeleyen olayları arka arkaya yaşadık. Mevcut tablodan gerçekten çalışacak, üretecek bir hükümet çıkması pek mümkün görünmüyor” diye konuştu.

Halkın sorunlarının görmezden gelindiğini iddia eden Rogers, parti içi didişmelerin hükümet icraatlarının önüne geçtiğini, Türkiye’yle ilişkilerin yanlış bir zeminde yürütüldüğünü ve günü kurtarmaya yönelik politikaların ülkeyi bugüne taşıdığını savundu.