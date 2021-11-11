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Rogers: Hurafelere inanmayın, bilimden şaşmayın

11 Kasım 2021 Perşembe 21:36
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Rogers: Hurafelere inanmayın, bilimden şaşmayın
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Halkın Partisi milletvekili Jale Refik Rogers, Covid-19 nedeniyle 8 yaşında yaşamını yitiren Meryem Ceren Kırma’ya Allah’tan rahmet dileyerek Covid-19 aşılarının önemine dikkat çekti. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Rogers, aşılanmanın sadece bireysel bir seçenek olmadığını, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak “Hurafelere inanmayın, bilimden şaşmayın.  Sevdiklerinizi ve kendinizi korumak için lütfen aşı olun” ifadelerini kullandı.

Jale Refik Rogers’in açıklaması şöyle:

Dün 8 yaşında küçük bir çocuğumuz melek oldu ve tüm ülkeyi yasa boğdu.  Yapılan otopsi Covid-19 komplikasyonuna işaret ediyor. Meryem Ceren Kırma’ya Allah’tan rahmet, yaşlı ailesine sabırlar dilerim. 

Aşılanma sadece bireysel bir seçenek değil, toplumsal bir sorumluluktur.  Aşı olmamayı seçen her bir birey yaşlı bir insanımızı, bağışıklık sistemi düşük bir kişiyi, risk grubunda olan veya aşı yaşı gelmemiş birisini riske atmaktadır.  Bu toplumsal sorumluluğumuzu unutmadan hareket etmemiz önemlidir.

Hurafelere inanmayın, bilimden şaşmayın.  Sevdiklerinizi ve kendinizi korumak için lütfen aşı olun.

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