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RTÜK, KKTC'deki internet yayıncılığının denetimini konuştu

RTÜK Başkan Şahin, KKTC'de internet yayıncılığının denetimiyle ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını ve bunun şu anda parlamentoda beklediğini kaydetti.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:34
RTÜK, KKTC'deki internet yayıncılığının denetimini konuştu

RTÜK Başkan Şahin, KKTC'de internet yayıncılığının denetimiyle ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını ve bunun şu anda parlamentoda beklediğini kaydetti.

Türkiye’nin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Uluslararası arenada KKTC ve yayın organlarının tanıtılabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, kurumun temsilcileriyle, Yayın Yüksek Kurulu (YYK) temsilcileriyle bir çalışma toplantısı ve fikir alışverişinde bulunmak üzere geldiği Kıbrıs’ta, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. 

YYK'nin daveti üzerine Ada'ya geldiklerini belirten Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer hassasiyetleri gibi, RTÜK olarak yeni bir seçim olduğu zaman ve yeni bir başkan seçildiği zaman mutlaka uluslararası kurul toplantısını KKTC'de yapmayı öncelediklerini söyledi.

Şahin, "KKTC YYK ile ikili ilişkilerimiz zaten had safhadadır. Bu gelişimizde de çok değişik alanlarda iş birliği ve yapabileceğimiz iş birlikleri, protokoller ve çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk." dedi. 

Üç önemli konu başlığında fikir alışverişinde bulunulduğunu belirten Şahin, bunlardan birisinin uluslararası alandaki iş birlikleri olduğunu söyledi.

Başkan Şahin "KKTC YYK'nin uluslararası alanda tanınırlığının arttırılması için Türkiye Cumhuriyeti ve RTÜK olarak elimizden geleni yapmaktayız. Bundan sonraki süreçte de aldığımız kararlar gereğince gidebileceğimiz ve onları gözlemleri sıfatıyla dahi bile olsa, götürebileceğimiz toplantıları tartıştık ve fikir birliğine vardık." diye konuştu.

İnternet yayıncılığının geleceğiyle ilgili de önemli konulara temas ettiklerini vurgulayan Şahin, YYK'nin birikimleri olduğunu, KKTC'de internet yayıncılığının denetimiyle ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını ve bunun şu anda parlamentoda beklediğini kaydetti.

"TOPLANTILARIMIZ ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

Şahin, Türkiye olarak internet yayıncılığının denetimi konusunda biraz hızlı davrandıklarını, internet medyasının denetimiyle ilgili kanunu ve akabinde ise yönetmeliği de çıkardıklarını söyledi.

Bunun haricinde, medya okuryazarlığının Türkiye ve KKTC'deki uygulamaları konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Şahin, bundan sonraki süreçte neler yapılabileceği konusunda fikir paylaşımında bulunduklarını söyledi. 

Şahin, şöyle devam etti:

"Toplantılarımız çok güzel geçti. İkili iş birliklerimiz, birlikte yapabileceğimiz işler ve gerçekten bizde müstesna yeri olan, yavru vatan dediğimiz KKTC'nin yayıncılıkla alakalı bir otoritesiyle birlikte olmak, fikir paylaşımında bulunmak ve ikili ilişkilerimizi geliştirmek bizim için çok değerliydi. Bugün burada RTÜK üyeleri ve çalışanlarıyla bulunmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum."  

KKTC YYK'nin Avrupa Düzenleyici Otoritereler Platformu (EPRA) ve İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (IBRAF) toplantılarına katılma hakkı bulunduğunu aktaran Şahin, bunun sayılarının artırılması için çalıştıklarını bildirdi. 

Şahin, EPRA toplantısının gelecek yıllarda Türkiye'de yapılması için müracaatta bulunduklarını ve o toplantılarda KKTC'nin yayıncılık otoritesinin tanınması ve toplantılara resmi sıfatıyla katılabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"KKTC VE YAYIN ORGANLARININ TANITIMI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Başkan Şahin, KKTC'nin kurumlarının tanıtılmasıyla ilgili çalışmaların RTÜK'ün yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün organları tarafından yapıldığını belirterek, "Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Uluslararası arenada KKTC ve yayın organlarının tanıtılabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

KKTC'de yayıncılık faaliyetlerinin ve kontrolünün çok umut veren ve güzel işler yapılmış bir alan olarak gördüğünü kaydeden Şahin, edindikleri bilgilere göre, burada bir konsensüs içerisinde denetim faaliyetlerinin yapıldığını ifade etti. 

"DENETİMLERİN OY BİRLİĞİYLE YAPILDIĞINI GÖRMEK BİZİ MUTLU ETTİ"

Yayıncılık alanında KKTC'de bu denli başarılı çalışmaların olmasının kendilerini mutlu ettiğini ve ümit var hale getirdiğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"KKTC, küçük bir ülke dahi olsa buradaki yayıncılık faaliyetleriyle ilgili yapılan düzenlemeler ve denetimlerin, oy birliği ve konsensüs içerisinde alındığını görmek bizi mutlu etti. O bakımdan çok ümit var. İlerleyen süreçte özellikle internet medyasının denetlenmesi ve düzenlenmesi ile ilgili kanunlar çıktıktan sonra bu faaliyetleri yürüten otorite YYK'nin daha rahat bir çalışma alanı olacak diye düşünüyorum."

AA'ya da teşekkür eden Şahin, eski bir çalışanı olarak her gittiği yerde kurumun çalışanlarını görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi ve "Başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberKıbrısRTÜK
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