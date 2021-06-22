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Rum Bakanlar Kurulu'na yeni atamalar açıklandı

Rum Bakanlar Kurulu'ndaki değişiklikler ve yeni atamalar bildirildi.

22 Haziran 2021 Salı 18:44
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Rum Bakanlar Kurulu'na yeni atamalar açıklandı

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, Bakanlar Kurulu'ndaki değişiklikleri ve yeni atamaları açıkladı.
 
Sözcü, Rum Adalet Bakanı görevine Bayan Stefi Drakou, Rum Sağlık Bakanı görevine Michalis Hadjipantelas, Rum Hükümet Sözcüsü görevine Marios Pelekanos, Rum Hükümet Sözcüsü vekili görevine Niovi Parisinou ve Rum Sosyal Kalkınma MüsteşarlığınaAnastasia Anthousi’nin atandığını duyurdu.
 
Bu arada, Rum Başkanlık Basın Ofisi Müdürü görevine Andreas İosif; Viktoras Papadopoulos ise Rum Dışişleri Bakanlığında uluslararası basın ve bilgilendirme ofisinin müdürü görevine atandı.

Gönüllük Komiserliği Vatandaş ile ilgili Komiserliğe dönüştürüldü ve Komiser görevine Panayiotis Sentonas atandı.
 
Yeni atananların yemin töreni 1 Temmuz tarihinde yapılacak.

Son Güncelleme: 22.06.2021 23:23
Anahtar Kelimeler:
Rum Bakanlar Kurulu
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