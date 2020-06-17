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Rum Basını: “Türk Provokasyonları Miçotakis-Netanyahu Görüşmesinde"

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun dün Kudüs’te gerçekleştirdikleri görüşme, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

17 Haziran 2020 Çarşamba 14:43
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Rum Basını: “Türk Provokasyonları Miçotakis-Netanyahu Görüşmesinde"

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun dün Kudüs’te gerçekleştirdikleri görüşme, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Alithia gazetesi “ (Türkiye’nin) Tutumu Barış İçin Tehdit- Miçotakis ile Netanyahu Türkiye’nin Agresifliğini Ele Aldılar” başlıklı haberinde, Miçotakis ile Netanyahu’nun dün Kudüs’te gerçekleştirdikleri görüşmenin gündeminde, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki agresifliği (saldırganlığı) ile Ankara’nın bölgede oynadığı genel istikrarsızlaştırıcı rolünün” olduğunu ileri sürdü.

Gazeteye göre açıklamasında “Türk faaliyetlerinin bölge için bir tehdit olduğunu” ileri süren Miçotakis “kendilerinin her daim Uluslararası Hukuk uyarınca, barış arzu ettiklerini” savundu.

Açıklamasında, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki üçlü işbirliğine de değinen Miçotakis, bunun gerçekten bir yapı olduğunu ve ABD’nin de eklenmesiyle, barış içerisinde bir Doğu Akdeniz şeklinde bir vizyona sahip olduğunu öne sürdü.
Miçotakis, EastMed boru hattının da bu çerçeveye dahil olduğunu dile getirdi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise açıklamasında, EastMed boru hattı konusunu ele aldıklarını dile getirerek, bunun dünyadaki en büyük boru hattı olduğunu savundu.

Fileleftheros ise “İsrail Geri Adım Atmıyor- EastMed: Netanyahu Miçotakis’le Görüşmesinin Ardından Devam Etmeye Kararlı Olduğunu Söyledi” başlıklı haberinde, İsrail’in, EastMed Doğu Akdeniz boru hattı projesinin ilerlemesi konusunda kararlı olduğunun görüldüğünü yazdı.
Netanyahu’nun Miçotakis’le görüşmesinin ardından projenin ilerleyeceğini söylediğini kaydeden gazete, Yunanistan ile İsrail’in, savunma sanayi alanındaki işbirliğini devam ettirme konusunda anlaştıklarını da iletti.

Gazete, Türkiye’nin ileri sürülen meydan okumalarının, görüşme gündeminin temel meselelerinden olduğunu da ekledi.

Haber Haravgi’de ise “Türk Provokasyonları Miçotakis-Netanyahu Görüşmesinde… Yunanistan ve İsrail’den EastMed’le ilgili Taahhüt” başlıklarıyla yer buldu.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanMicotakisNetanyahu
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