Rum görevlilerin talep ettikleri, tepki topladı

Güney Kıbrıs’taki geçiş noktalarında, Kuzey Kıbrıs’tan geçenlerden yeni talep edilenler, tepki topladı.

Bir vatandaş, KKTC vatandaşıyla 38 yıllık evli olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması nedeniyle TC ve KKTC kimlik kartı ile evlilik belgesi talep edildiğini kaydederken, diğer bir vatandaş ise Kıbrıslı Türk olmasına rağmen kendisinden hem KKTC kimliği hem de Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartını göstermesi istendiğini söyledi. Yaşananlar karşısında tepki gösteren vatandaşlar, gelişmeleri ‘tuhaf’ karşıladı.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta geçişlerle ilgili farklı bir uygulamaya geçildiği yönünde bir karar çıkmadı.

Kaynak: Kıbrıs Postası