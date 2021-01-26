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RUM MEDYASI ÇILDIRDI: BAYRAK HAZIMSIZLIĞI!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Beşparmak Dağları’nda bulunan dev bayrağı boyama çalışmaları başladı. Bayraktan rahatsız olan Rum Simerini gazetesi manşetinde, Kıbrıs Barış Harekatı’nın kod adı “Atilla”ya atıfta bulundu.

26 Ocak 2021 Salı 09:11
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RUM MEDYASI ÇILDIRDI: BAYRAK HAZIMSIZLIĞI!

RUM MEDYASINDA “ÖLÇÜSÜZ” İFADELER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Beşparmak Dağları’nda bulunan dev bayrağı boyama çalışmaları başladı. Bayraktan rahatsız olan Rum Simerini gazetesi manşetinde, Kıbrıs Barış Harekatı’nın kod adı “Atilla”ya atıfta bulundu. Beşparmak Dağları’ndaki KKTC bayrağını boyama çalışmalarının başlaması Rum medyasını çıldırttı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ile ilgili ölçüsüz ifadeler kullanıldı.

MANŞETTE “ATİLLA”

Simerini Gazetesi, Kıbrıs Barış Harekatı’na atıfta bulunarak, haberin manşetinde, harekatın kod adı olan “Atilla”yı kullandı. Gazete, “Boyunduruk altındaki Beşparmaklar’da bulunan bayrak Atilla’nın çalışmalarıyla boyanıyor” diye yazdı. Kıbrıs Rum kesimi eski lideri Dmitris Hristofyas da Beşparmaklar’daki KKTC bayrağı için daha önce hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Hristofyas bayrak yüzünden “hem üzgün hem öfkeli” olduğunu söylemişti.

12 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Rum Kesimi’nde hazımsızlık yaratan bayrak, 101 bin metrekare yani yaklaşık 12 futbol sahası büyüklüğünde. Kıbrıs Barış Harekatının hemen ardından Dağın yamacına komando taburu tarafından Türk bayrağı yapıldı. 7 Mart 1984’de çıkarılan yasa ile de KKTC bayrağı Beşparmak Dağları üzerindeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Taşkent mevkiinde yaklaşık bir ay sürmesi planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

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