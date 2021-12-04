"Rum plakalı araçlara akaryakıt satışını durdurduk"

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, geçici bir süreliğine Rum plakalı araçlara akaryakıt satışının durdurulduğunu açıkladı...

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu akaryakıt tedarikinde bir sıkıntı yaşandığını ancak buna rağmen ülkeye gelen akaryakıtın önemli bir bölümünün Güney Kıbrıs’tan gelen araçların aldığının tespit edildiğini söyledi.

Başbakan Sucuoğlu; “Bu sıkıntılı süreci gecene kadar akaryakıt istasyon işletmecilerinden Güney Kıbrıs plakalı araçlara yakıt verilmemesini talep ettik. Anlayışları için akaryakıt istasyonu sahiplerine teşekkür ederiz. Dünya zor bir dönemden geçmekte. Bizde öncelikle olarak kendi vatandaşlarımızı düşünmek zorundayız. Umarım bu dönemi en kısa sürede atlatırız” dedi.