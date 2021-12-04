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"Rum plakalı araçlara akaryakıt satışını durdurduk"

Sucuoğlu "Geçici bir süre Rum plakalı araçlara akaryakıt satışını durdurduk”

04 Aralık 2021 Cumartesi 16:24
829 Okunma
"Rum plakalı araçlara akaryakıt satışını durdurduk"
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ÖZEL HABER

Başbakan Faiz Sucuoğlu, geçici bir süreliğine  Rum plakalı araçlara akaryakıt satışının durdurulduğunu açıkladı...

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu akaryakıt tedarikinde bir sıkıntı yaşandığını ancak buna rağmen ülkeye gelen akaryakıtın önemli bir bölümünün Güney Kıbrıs’tan gelen araçların aldığının tespit edildiğini söyledi.

Başbakan Sucuoğlu; “Bu sıkıntılı süreci gecene kadar akaryakıt istasyon işletmecilerinden Güney Kıbrıs plakalı araçlara yakıt verilmemesini talep ettik. Anlayışları için akaryakıt istasyonu sahiplerine teşekkür ederiz. Dünya zor bir dönemden geçmekte. Bizde öncelikle olarak kendi vatandaşlarımızı düşünmek zorundayız. Umarım bu dönemi en kısa sürede atlatırız” dedi.

Son Güncelleme: 04.12.2021 17:34
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