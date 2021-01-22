Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha...
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına...
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Mandıradan kuzuları yürüttüler
Mandıradan kuzuları yürttüler
Haspolat'ta iğrenç olay
Haspolat'ta iğrenç olay
Flaş Haber
10'u yerel 12 pozitif vaka
Kapat

RUM YÜKSEK MAHKEMESİ’NE BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Kıbrıslı bir Türk’ün Baf’ta bulunan ve Baf Havaalanı arazisini de içeren taşınmaz malını konusunda Rum Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı başvuru, Kıbrıslı Türk’ün ilk önce Rum İçişleri Bakanlığı’na başvurmadığı gerekçesiyle reddedildi.

22 Ocak 2021 Cuma 12:38
786 Okunma
RUM YÜKSEK MAHKEMESİ’NE BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Kıbrıslı bir Türk’ün Baf’ta bulunan ve Baf Havaalanı arazisini de içeren taşınmaz malını konusunda Rum Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı başvuru, Kıbrıslı Türk’ün ilk önce Rum İçişleri Bakanlığı’na başvurmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıslı bir Türk’ün Baf Havaalanı’nın bir kısmını da içerisine alan ve 1994 yılında Rum yönetimi tarafından istimlak edilen arazisi konusunda, Rum Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun reddedildiğini yazdılar.

Gazete, Kıbrıslı Türk’ün insan haklarının çiğnendiği gerekçesiyle önce birinci hukuk mahkemesine başvuru yaptığını ve mahkemenin, Kıbrıslı Türk’ün ilk olarak Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları Vasisi olan Rum İçişleri Bakanı’na başvurması gerektiği kararını verdiğini belirtirken, davayı yüksek mahkemeye taşıyan Kıbrıslı Türk’ün burada da aynı yanıtı aldığını aktardı.

Habere göre, Baf’taki arazisinin 13 bin 824 metrekaresi Baf Havaalanı için kullanılan Kıbrıslı Türk’ün başvurusu, insan haklarının çiğnendiği gerekçesiyle ilk olarak Rum İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapmadığı için reddedilirken, Kıbrıslı Türk’ün taleplerini ilk olarak Rum İçişleri Bakanlığı’na sunmasının ardından yine dava açabileceği vurgulandı.

TAK

Son Güncelleme: 22.01.2021 13:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim