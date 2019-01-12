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Sadıkoğlu: “Gençler bizim geleceğimiz”

UBP’li gençlerden başkan’a nezaket ziyareti

12 Ocak 2019 Cumartesi 12:43
Sadıkoğlu: “Gençler bizim geleceğimiz”

Huriye Kaşer başkanlığındaki UBP İskele Gençlik Kolları, dün, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Sadıkoğlu’na UBP gençliğinin projelerinden bahseden UBP İskele Gençlik Kolları Başkanı Huriye Kaşer, Sadıkoğlu’na, “gençliğe verdiği değer ve önemden ötürü” teşekkür etti.

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SADIKOĞLU: “GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ”

İskele Belediyesi açıklamasına göre, Sadıkoğlu, ziyaretlerinden ötürü UBP İskele Gençlik Kolları’na teşekkür etti. Gençleri her alanda desteklediklerini ifade eden Sadıkoğlu, “gençlerin daha iyi şartlarda yaşamaları için çaba sarf ettiklerini” söyledi.

Bu arada UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan’ın da eşlik ettiği ziyarette UBP İskele Gençlik Kollarından Poyraz Dinç, Hamit Çakaloğlu, Birol Savan ve Sultan Türksoy da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
UBP İskele Gençlik KollarıHuriye Kaşerİskele Belediye Başkanı Hasan SadıkoğluZiyaretHaberGündemKıbrıs
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