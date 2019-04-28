Sadıkoğlu: “Güzel şeyler azim ister, emek ister”

İskele Belediyesi’nin lojistik destek verdiği Turnalar Kırsal Köy etkinliğinin 4.’sü bugün yapıldı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açılışını yaptığı etkinlik günboyu çeşitli aktivitelerle devam etti.

Turnalar Köyü’nde Turnalar Kültür, Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği’nin düzenlediği etkinliğe Akıncı’nın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerinin yanı sıra Turnalar Köy halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASI ÖZYİĞİT’TEN

Köy merkezinde saat 10.00’da açılışı gerçekleşen ve ‘köy şehrin doğasıdır’sloganıyla düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Turnalar Kültür, Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Mukadder Özyiğit yaptı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na desteğinden ötürü teşekkür eden Özyiğit, etkinliğin bu yıl 4.’sünü gerçekleştiriyor olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

KIRÇİÇEK: “KÖYÜMÜZ KÜLTÜR VE SANATI ÖNEMSİYOR”

Turnalar Köyü Muhtarı Osman Kırçiçekde etkinliğin düzenlenmesinde katkı koyan herkese teşekkür etti ve Turnalar Köyü olarak kültürü ve sanatı çok önemsediklerini dile getirdi,

SADIKOĞLU: “GÜZEL ŞEYLER AZİM İSTER, EMEK İSTER”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuşmasında güzel şeylerin emek, azim ve inanç istediğine dikkat çekti ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken stant sahiplerine de hayırlı ve bol kazançlar diledi.

KONUKLARA NOSTALJİ YAŞATILDI

Turnalar Kültür, Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği tarafından “Köy Şehrin Doğasıdır’” sloganıyla bu yıl 4.’sü gerçekleşen ve gün boyu devam eden“Turnalar Kırsal Köy Etkinliği”nde geçmişten günümüze nostalji yaşatıldı.

Unutulmaya yüz tutan El değirmeni, yün eğirme, çorap örme, küllü suda çamaşır yıkama, halı dokuma, süpürge bağlama gibi bi çok aktivite etkinliğe katılanlara gösterildi.

İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu, Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi gösteriler sundu. Alevi Kültür Derneği Saz Ekibi, Arda Gündüz, Sol Anahtarı Grubu, Grup Baria ve Ahmet Çoban da konser verdi.

Etkinlikte İskele Belediye Tiyatrosu’nun çocuklara yönelik “Balıkçılar” isimli pantomim gösterisi de yer aldı.