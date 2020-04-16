Sadıkoğlu: “Testi pozitif çıkan vatandaşlar rahatsızlık nedeniyle hastanede kalıyordu”

Genç TV’de bir programa katılan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Koronavirüs testleri pozitif çıkan İskeleli vatandaşlar ve bölge ile ilgili bilgi verdi.

Söz konusu vatandaşların, İskele’nin bilinen ailelerinden olduklarını belirten Sadıkoğlu, “Rahatsızlığı nedeniyle genelde hastanede kaldılar. Son iki üç gündür evlerindeydiler” dedi.

Sadıkoğlu, “Sadece evlerine kısıtlı vatandaş girip çıkıyordu ve kendilerinin market alışverişi vardı. Temas yapanlar büyük duyarlılık gösterdiler. İlk sonuçlar negatif çıktı. Tüm görüşenler negatif çıkması halinde gözler Ne yazık ki hastaneye çevrilmiş olacak...” diye konuştu.