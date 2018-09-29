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Şafak Sezer: 'Dolar 5 TL oldu, nereye gidiyorsun lan'

Oyuncu Şafak Sezer, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin sinema sektörünü nasıl etkilediği yolundaki soruyu "Bu olaylarla alakalı ancak filmlerde biz 'Dolar 5 TL oldu, nereye gidiyorsun lan' diye espri yapıyoruz. Onun dışında dışarıdan sadece izliyorum; zaten benim hiç dolarım ve euro'm yok" diye yanıtladı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:54
Şafak Sezer: 'Dolar 5 TL oldu, nereye gidiyorsun lan'

Şafak Sezer, Sabah gazetesinden Yüksel Yavuz'a konuştu.
Sezer, Yavuz'un "Ünlüler, hayranları ile fotoğraf çektirmek zorunda mı sizce? Çektirmeyen şımarık mıdır?" sorusunu şöyle yanıtladı:

— Değil ama şımarıklık mevzusunu kabul etmiyorum. Herkesin bir modu var. Belki fotoğraf çektirmek istediğiniz kişi o kadar eğlenceli değil. O da ev kirası ödüyor, çocuklarını okutuyor. Anlayışlı olunmalı. Zaten senin hayatını çekip oynuyoruz. Bundan tatlı bir meslek olabilir mi… Fotoğraf çektirmek de eksik olsun.

Şafak Sezer, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin sinema sektörünü nasıl etkilediği yolundaki soruya da şu yanıtı verdi:

— Bu olaylarla alakalı ancak filmlerde biz "Dolar 5 TL oldu, nereye gidiyorsun lan!" diye espri yapıyoruz. (Gülüyor) Onun dışında dışarıdan sadece izliyorum; zaten benim hiç dolarım ve euro'm yok.

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Anahtar Kelimeler:
Şafak SezerHaberDolar
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