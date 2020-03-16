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Sağanak yağmur bekleniyor

KKTC’de yarın ve Perşembe günü sağanak yağmur bekleniyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 15:01
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Sağanak yağmur bekleniyor

KKTC’de yarın ve Perşembe günü sağanak yağmur bekleniyor. 


Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre,  alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava  kütlesinin etkisi altında kalması beklenen ülkede diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek.


En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında İç kesimler ve sahillerde 11 – 14 ºC ,  ikinci yarısında ise 15 – 18 ºC dolaylarında seyredecek.


Rüzgar  genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli  yer yer fırtına şeklinde esecek.

Son Güncelleme: 16.03.2020 17:39
Anahtar Kelimeler:
KKTC Hava DurumuHava Durumu
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