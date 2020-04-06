Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Riverside Otel , Palm Beach Otel ve Güneş Residance’da kalan öğrencilerin testlerinin negatif çıktığını ,yarın sabah saat 10.00 itibariyle otelden ayrılabileceğini duyurdu.
Sağlık Bakan Pilli:"Öğrencilerin testleri negatif"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Riverside Otel , Palm Beach Otel ve Güneş Residance’da kalan öğrencilerin testlerinin negatif çıktığını ,yarın sabah saat 10.00 itibariyle otelden ayrılabileceğini duyurdu.
06 Nisan 2020 Pazartesi 23:36
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Çok güzel bir haber,bunların devamını bekleriz bakanım.