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Sağlık Bakanı Ali Pilli'den açıklama!

Bakan Pilli:" Yeterli miktarda aşımız var, lütfen aşı olalım"

28 Kasım 2021 Pazar 14:24
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Sağlık Bakanı Ali Pilli'den açıklama!
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, halka çağrıda bulunarak Covid-19 ile mücadelede aşının en önemli silahımız olduğunu, tüm halkımızı aşı olmaya davet ettiğini belirterek, lütfen aşı olalım dedi.

Bakan Pilli, yoğun bakımda yatan kişi sayısının şu anda 23 olup , 15 kişinin 2 doz aşısı olduğunu, bu kişilerin 3. Doz hatırlatma dozunu yaptırmayan ve 3 ayını geçiren kişilerden oluştuğunu belirtti.

Diğer 8 yoğun bakım hastasının aşısız olduğunu belirten bakan Pilli, entübe olarak 9 hastanın bulunduğunu 4 kişinin aşısız ,5 kişinin ise iki doz aşısını yaptırmış ve 3.doz hatırlatma dozunu yaptırmayan kişilerden oluştuğunu açıkladı.

" 2 doz Sinovac aşısı olup, üzerinden 3 ay geçen herkes 3'üncü dozunu mutlaka yaptırmalı"

Bakan Pilli özellikle 2 doz Sinovac aşısı olup, üzerinden 3 ay geçen herkesin 3'üncü dozunu mutlaka yaptırması gerektiğini belirtti.

Bu hafta 3'üncü dozlarını henüz  yaptırmayan herkesin sağlık merkezlerimize başvurarak mutlaka 3'üncü hatırlatma dozlarını yaptırması gerektiğini belirten bakan Pilli, 2 doz Sinovac aşısını yaptırmış ve  üzerinden 3 ay geçen herkesin vakit kaybetmeden mutlaka 3. doz hatırlatma dozunu yaptırması gerektiğine dikkat çekti.

Dünyadaki vaka sayılarının arttığına ve Covid -19 un yeni bir mutasyonuna rastlandığına işaret eden Bakanı Pilli, aşının  büyük önem taşıdığını,  merkezlerimizde yeterli miktarda aşı bulunduğunu kaydetti.

Halkımızın aşıya duyarlılığından memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Pilli, kısa sürede herkesin aşı programını tamamlaması gerektiğini,  herkesin başta kendisi ve çevresinin sağlığına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bunun en başında aşı ve kurallara uymanın geldiğini belirten Bakan Pilli,  aşının yanında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyumamız gerektiğine dikkat çekti.

Bakan Pilli, 27/11/2021 Cumartesi Gün Sonu itibarıyla son aşılama rakamlarını da açıkladı.

En az bir doz aşı olan kişi sayısı : 284.397 (%74.45)
Seriyi Tamamlayanlar : 276.126 (%72.28)
3. doz sayısı : 80.804
Bugüne dek toplam aşılama : 619.626

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