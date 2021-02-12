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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ikinci doz aşısını yaptırdı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 2. Doz Covid-19 aşısını yaptırdı. 

12 Şubat 2021 Cuma 15:33
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ikinci doz aşısını yaptırdı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 2. Doz Covid-19 aşısını yaptırdı. 

Bakan Pilli'nin açıklamaları şöyle; 

" Türkiye Cumhuriyeti'nden dün gelen aşıyla birlikte toplam 80 bin aşı ülkemize gelmiştir. 

40 bin kişi sinovac aşısını yaptırmış ve bugün itibariyle 2.dozuna  başlanmıştır. 

AB'den gönderilen 2250 Pfizer-BioNTech aşının 1. Dozları tamamlanmış, 2. Doz için yine AB tarafından gönderilen 2250 adet pfizer BioNTEch aşılarının uygulanmasına başlanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı'na bağlı 25 merkezimizde  aşı uygulamaları devam etmektedir. 

1. Doz aşılarını yaptıran vatandaşlarımızın aşı kartlarından 2. Doz için tarih ve aşı merkezlerini kontrol ederek aşılarını ihmal etmemeleri son derece önemlidir. 

Toplumda anlamlı bir koruyuculuğun oluşması ve halkımızın sağlığı için hedefimiz aşıya ulaştığımız takdirde mart ayının sonuna kadar 300.000 kişinin yani toplumun %75ini aşılamaktır. 

Toplumumuzun aşıya ulaşmasında sağladıkları katkıdan dolayı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve AB yetkilerine yürekten teşekkür ediyorum.  

Ülkemizde salgınla mücadelede en büyük silahımız vatandaşların kurallara uymasıdır. 

Unutmayalım ki, halkımızın bireysel olarak aldıkları önlemlerle bizlere destek vermeye devam etmesi, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması salgını atlatamamız için halen 1. Derecede önem arz etmektedir.

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