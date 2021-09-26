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Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel, 3. Doz aşı rakamlarını açıkladı...

Sağlık Bakanı açıkladı: 3'üncü doz aşı yapılan kişi sayısı 40 bin 909

26 Eylül 2021 Pazar 14:21
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Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel, 3. Doz aşı rakamlarını açıkladı...
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Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel, 3. Doz aşı rakamları ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı ücretsiz antijen ve laboratuvar test merkezlerini açıkladı.

Bakan Üstel'in açıklamaları şöyle;

" Mart 2020 tarihinden bu yana tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid -19 ile mücadele çeşitli önlemlerle sürdürülmektedir.

Son yılların küresel felaketi olarak kabul edilen bu süreci aşı ve tedbirlerle aşmaktan başka seçenek olmadığı tüm bilim insanlarının ortak görüşüdür.

Sağlık Bakanlığı olarak her yeni gün aşı stoklarımızı ve aşı merkezlerimizi artırarak halkımızın aşı olmasına yardımcı olmaktayız.

Ülkemizde şu ana kadar Toplam Yapılan Aşı Sayısı: 450.297 Adet

1 Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 227.155 Adet (% 59.47)

2 Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 223.142 Adet (% 58.41)

3 doz yapılan kişi sayısı : 40.909'dur.

Unutmayalım ki salgınla mücadele gücümüzü başta aşı olmakla korumaktayız. 

Anahtar Kelimeler:
ünal üstel
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