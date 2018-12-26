Sağlık Bakanı'na hakaret yağdırdılar

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu sosyal medyada şunları yazdı:

Bu akşam beni çok üzen çok da canımın sıkıldığı bir olay yaşadık. Sn. Bakanımız ile bulunduğumuz bir meyhanede gözümüzün içine baka baka içilen sigara ‘ya yönelik işlem yapmak isteyen personelimizin üstüne saldırıldı , Bakanımıza hakaret edildi. “Geldiniz de mekanın ağzına s...tınız” laflarına maruz kaldık.

Neden “tütün ve tütün ürünleri yasası” gereği Sağlık Bakanlığı denetçisi personelimizin yasayı uygulamaya çalıştığı için... ülke olarak geldiğimiz durum budur arkadaşlar...

Sosyal medya üzerinden söz söylemeyi çok sevmem. Buna rağmen bu gece yaşadığımız olay beni o kadar derinden etkiledi ki buradan daha geniş kitlelerle paylaşma ihtiyacı hissettim.

Beni tanıyanlar sigara konusunda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Öğrenciyken daha kapalı alanda sigara içme yasağı çıkmadan İstanbul’da bir yere çıktığımda eve dönünce genzimin nasıl yandığını hatırlıyorum.... Ne yazık yasa olmasına rağmen Kıbrıs’ta halen çoğu yer benzer durumlarda...

29 yaşındayım; kendimi bildim bileli bu konuda mücadele ediyorum... Yeri geldi ötekileştirildim, dışlandım, "mızır", "huysuz" damgası yedim, toplantılardan kovulmak dahil farklı psikolojik şiddetlere maruz kaldım... Evet sigara dumanına maruz kalmayı reddettiğim için...

Evrenin enerjisi ile bir alakası var mı bilmem ama "tütün ürünlerinin zararlarından korunma ve denetim yasası'nı" uygulamakla yükümlü Bakanlıkta bürokrat olarak göreve başladım. Bu konuda çok da duyarlı bir Bakan, Filiz Besim ile birlikte çalışmak, mücadele etmek bana daha da güç verdi...

Bu alanda Bakanlık olarak denetim evet, ama bireysel olarak ne yapıyoruz?Bu yasaya uyuyor muyuz? Uymayanları uyarıyorumuyuz? Bu gibi konularda birey olarak davranışlarımız çok önemli.Çünkü evet çoğu mekan denetim sonucu aldığı yasal para cezasının günlük sigara içen müşteriden gelecek olan kazancından çok daha az olması sebebiyle defalarca ceza almasına rağmen halen sigara içirmekte.... Ve sanıldığı üzere Sağlık Bakanlığı olarak mekanları kapatma yetkimiz yok.... Ve evet yasanın güncellenmesi için ciddi çalışmalar yapılmakta. Ancak şu anda bir yasa zaten mevcut ve uygulanmıyor... Denetim yapmaya çalışan personel hakarete zaman zaman şiddete maruz kalıyor!

Peki biz toplum olarak ne yapıyoruz...

Bu konudan rahatsız olan çok fazla kişi olduğunu biliyorum. Peki neden sessiz kalıyoruz?

Şunu gördüm ki insanların kafasına vurarak , zorla , cezalarla bundan vazgeçirmek çok zor arkadaşlar.

Bunu ancak bu konuda bilinçlenerek, sigaranın zararları konusunda etrafımızı da uyararak, karşımızdakine saygı duyarak, sigara içsek bike bunun kendi karımız olduğunu başkasını zehirleme hakkımızın olmadığı bilincine vararak, dumana maruz kalmak zorunda olmadığımızı her seferinde vurgulayarak, yasayı hatırlatarak ... yapabiliriz.

Biz Sağlık Bakanlığı olarak denetimlere devam edeceğiz... Denetimleri artıracağız....

Sigaranın kansere ve birçok hastalığa sebebiyet verdiği bilimsel olarak kanıtlanmışken; neden ülke olarak kanser vakalarının artmış olduğunu sorguladığımız noktada maruz kaldığımız sigara dumanını , kendi içtiğiniz ve başkalarını içmek zorunda bıraktığımız sigara dumanını bir kez daha hatırlayın arkadaşlar...