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Sağlık Bakanı'na hakaret yağdırdılar

Kapalı bir mekanda sigara içenlere müdahale etmek isteyen Sağlık Bakanlığı personeli saldırıya uğradı. Aynı mekanda bulunan Sağlık Bakanı Filiz Besim'e ise hakaret yağdı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:28
Sağlık Bakanı'na hakaret yağdırdılar

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu sosyal medyada şunları yazdı:

Bu akşam beni çok üzen çok da canımın sıkıldığı bir olay yaşadık. Sn. Bakanımız ile bulunduğumuz bir meyhanede gözümüzün içine baka baka içilen sigara ‘ya yönelik işlem yapmak isteyen personelimizin üstüne saldırıldı , Bakanımıza hakaret edildi.  “Geldiniz de mekanın ağzına s...tınız” laflarına maruz kaldık. 

Neden “tütün ve tütün ürünleri yasası” gereği Sağlık Bakanlığı denetçisi personelimizin yasayı uygulamaya çalıştığı için... ülke olarak geldiğimiz durum budur arkadaşlar...

Sosyal medya üzerinden söz söylemeyi çok sevmem. Buna rağmen bu gece yaşadığımız olay beni o kadar derinden etkiledi ki buradan daha geniş kitlelerle paylaşma ihtiyacı hissettim.

Beni tanıyanlar sigara konusunda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Öğrenciyken daha kapalı alanda sigara içme yasağı çıkmadan İstanbul’da bir yere çıktığımda eve dönünce genzimin nasıl yandığını hatırlıyorum.... Ne yazık yasa olmasına rağmen Kıbrıs’ta halen çoğu yer benzer durumlarda... 
29 yaşındayım; kendimi bildim bileli bu konuda mücadele ediyorum... Yeri geldi ötekileştirildim, dışlandım, "mızır", "huysuz" damgası yedim, toplantılardan kovulmak dahil farklı psikolojik şiddetlere maruz kaldım... Evet sigara dumanına maruz kalmayı reddettiğim için...

Evrenin enerjisi ile bir alakası var mı bilmem ama "tütün ürünlerinin zararlarından korunma ve denetim yasası'nı" uygulamakla yükümlü Bakanlıkta bürokrat olarak göreve başladım. Bu konuda çok da duyarlı bir Bakan, Filiz Besim ile birlikte çalışmak, mücadele etmek bana daha da güç verdi...

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Bu alanda Bakanlık olarak denetim evet, ama bireysel olarak ne yapıyoruz? 
Bu yasaya uyuyor muyuz? Uymayanları uyarıyorumuyuz? Bu gibi konularda birey olarak davranışlarımız çok önemli. 
Çünkü evet çoğu mekan denetim sonucu aldığı yasal para cezasının günlük sigara içen müşteriden gelecek olan kazancından çok daha az olması sebebiyle defalarca ceza almasına rağmen halen sigara içirmekte.... Ve sanıldığı üzere Sağlık Bakanlığı olarak mekanları kapatma yetkimiz yok.... Ve evet yasanın güncellenmesi için ciddi çalışmalar yapılmakta. Ancak şu anda bir yasa zaten mevcut ve uygulanmıyor... Denetim yapmaya çalışan personel hakarete zaman zaman şiddete maruz kalıyor!

Peki biz toplum olarak ne yapıyoruz...

Bu konudan rahatsız olan çok fazla kişi olduğunu biliyorum. Peki neden sessiz kalıyoruz?

Şunu gördüm ki insanların kafasına vurarak , zorla , cezalarla bundan vazgeçirmek çok zor arkadaşlar.

Bunu ancak bu konuda bilinçlenerek, sigaranın zararları konusunda etrafımızı da uyararak, karşımızdakine saygı duyarak, sigara içsek bike bunun kendi karımız olduğunu başkasını zehirleme hakkımızın olmadığı bilincine vararak, dumana maruz kalmak zorunda olmadığımızı her seferinde vurgulayarak, yasayı hatırlatarak ... yapabiliriz.

Biz Sağlık Bakanlığı olarak denetimlere devam edeceğiz... Denetimleri artıracağız....

Sigaranın kansere ve birçok hastalığa sebebiyet verdiği bilimsel olarak kanıtlanmışken; neden ülke olarak kanser vakalarının artmış olduğunu sorguladığımız noktada maruz kaldığımız sigara dumanını , kendi içtiğiniz ve başkalarını içmek zorunda bıraktığımız sigara dumanını bir kez daha hatırlayın arkadaşlar... 

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Yorumlar
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Muzcu 2018-12-26 11:32:28

Yahu benim anlamadigim bir sey var. Haftanin en az 5 gunu gerekli gereksiz saglik bakani gazeteye cikar. Amac nedir???

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Mağusalı 2018-12-26 12:04:22 @Muzcu

Muzcu Bey, burda odaklanmanız gereken konu yapılan saldırı ve eşkiyalık olmalı.

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Doğru Söz 2018-12-26 12:12:58

Siz irade nedir bilir misiniz? Akıl ve irade!
Sigaranın üstünde yazıyor da ne oldu? İrade ve bazan da akıl olmadıktan sonra gerisi teferruattır, bilesin!

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vatandaş 2018-12-26 13:02:08

Benim 1.derece yakınımdan duyduğma göre bu olay bu kadar basit olmamış malesef.. sağlık bakanı ve ekibi mekana dalıp insanların ağzının içine girecek gibi çat çut kimseye sormadan fotograf çekmeye başlamış İZİNSİZ ! millet de tepki olarak gıcıklıklarına sigara içmiş.. bu kontrollerin de bir prosedürü olması lazım bence

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Mağusalı 2018-12-26 16:16:27 @vatandaş

Ağzının içide ne varmış fotoğraflar çekilirken sevgili dostum ? Diyelim ki senin dediğin gibi oldu, eee hırsızın hiç mi suçu yok ?
Maalesef bizim gibi eğitimsiz toplumlarda hatanın üstü hata ile kapatılmaya çalışılıyor.
Okuyun, öğrenin, eğitin.

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Yilmaz serert 2018-12-26 13:38:44

Az bile yaptilar size. Mustehaktir. Once devletin otoritesinin icine sictiniz simdi saygi beklersiniz.

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cengiz 2018-12-26 14:18:25 @Yilmaz serert

Hassiktir ordsn bre murtat...Terbiyesiz utanmaz insan..Konuştuklarına bakarmısınız...

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cansu 2018-12-26 15:55:40

sigara içmeyen biri olarak biryere gittiğim zaman ben de duman altında pasif içici olmak istemem açıkçası ki zaten kapalı alanlarda sigara içimi ve içimine izin verilmesi yasağı var cezası da var ayrıca

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celo 2018-12-26 16:34:54

bok için

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Metin Tekin 2018-12-26 14:12:24

Memlekette herşey dört dörtlük oldu da bir tek bu sorunun çözümü kaldı.Askari ücretleri düzenleyim,hayat pahalılığını verin insanlar bunu bekler sizden.
Not:Ben sigara kullamıyorum.

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