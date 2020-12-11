Sağlık Bakanı Pilli'den pozitif vakalar hakkında açıklama

BAHAR SANCAR / ÖZEL HABER
Nalbantoğlu’nda çıkan pozitif vakalar hakkında Gündem Kıbrıs’a açıklama yapan Pilli, bütün tedbirlerin alındığını, temaslıların takip edildiğini ve sağlık ekiplerinin gerekli çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.
Pilli, Nalbantoğlu devlet Hastanesi’nde bütün çalışanlara Covid-19 testi yapıldığını ve sonuçların beklendiğini söyledi.
Hastanede pozitif çıkan vakaların kaynağının henüz tespit edilemediğini belirten Pilli, bulaşın nereden kaynaklandığının araştırıldığını söyleyerek, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gereken tüm tedbirlerin sabah alındığını açıkladı.