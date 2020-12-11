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Sağlık Bakanı Pilli'den pozitif vakalar hakkında açıklama

Nalbantoğlu’nda çıkan pozitif  vakalar hakkında Gündem Kıbrıs’a açıklama yapan Pilli, bütün  tedbirlerin alındığını, temaslıların takip edildiğini ve sağlık ekiplerinin gerekli çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.

11 Aralık 2020 Cuma 12:02
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Sağlık Bakanı Pilli'den pozitif vakalar hakkında açıklama

BAHAR SANCAR / ÖZEL HABER

Nalbantoğlu’nda çıkan pozitif  vakalar hakkında Gündem Kıbrıs’a açıklama yapan Pilli, bütün  tedbirlerin alındığını, temaslıların takip edildiğini ve sağlık ekiplerinin gerekli çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.

Pilli, Nalbantoğlu devlet Hastanesi’nde bütün çalışanlara Covid-19 testi yapıldığını ve sonuçların beklendiğini söyledi.

Hastanede pozitif çıkan vakaların kaynağının henüz tespit edilemediğini belirten Pilli, bulaşın nereden kaynaklandığının araştırıldığını söyleyerek, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gereken tüm tedbirlerin sabah alındığını açıkladı.

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