Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili

Sağlık Bakanı Pilli Sağlık Merkezlerine ziyaretlerini sürdürüyor

12 Temmuz 2019 Cuma 14:35
Sağlık Bakanı Pilli Sağlık Merkezlerine ziyaretlerini sürdürüyor

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Trenyolu Polikliniği’ni ziyaret ederek, Sorumlu Hekim Dr. Saffet Tanıl’dan bilgi aldı. Temel sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bakan Pilli, “Trenyolu Polikliniği’ni mevcut durumundan daha güçlü hale getirirsek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yükünü oldukça hafifletiriz açıklamasında bulundu.

Bakan Pilli, Trenyolu Polikliniği’nde çalışan herkesin özveri ile görevlerini yerine getirdiğini ifade etti. Trenyolu Polikliniği’nin önemine işaret eden Pilli, Trenyolu Polikliniği gibi yerlerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yükünü hafiflettiğini belirtti.

Bakan Pilli, temel sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Pilli, “Trenyolu Polikliniği’ni mevcut durumundan daha güçlü hale getirirsek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yükünü oldukça hafifletiriz. Çünkü burası Lefkoşa’nın beynidir. Ulaşımı kolay ve hastanın ilk müracaat ettiği yerdir” dedi.

Trenyolu Polikliniği’nde faaliyette olmayan odaların da devreye konulacağını kaydeden Pilli, doktor ve personel takviyesi de yaparak mevcut kapasitenin iki katına çıkarılacağını söyledi.

Pilli, halka daha iyi hizmet verebilmek için, sağlık yatırımlarını maksimum seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Bakan Pilli, eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini ve Trenyolu Polikliniği’nin birkaç ay içerinde çok daha iyi noktaya geleceğini vurguladı.

banner22
Son Güncelleme: 12.07.2019 14:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski KTTO Başkanlarından Akıncı'ya ziyaret
Eski KTTO Başkanlarından Akıncı'ya ziyaret
DAÜ'de Uluslararası Ex-Libris Yarışması gerçekleştiriliyor
DAÜ'de Uluslararası Ex-Libris Yarışması gerçekleştiriliyor
Aysal: “Emirnameler konusunda tüm taraflar hassas davranmalı”
Aysal: “Emirnameler konusunda tüm taraflar hassas davranmalı”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim