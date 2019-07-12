Sağlık Bakanı Pilli Sağlık Merkezlerine ziyaretlerini sürdürüyor

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Trenyolu Polikliniği’ni ziyaret ederek, Sorumlu Hekim Dr. Saffet Tanıl’dan bilgi aldı. Temel sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bakan Pilli, “Trenyolu Polikliniği’ni mevcut durumundan daha güçlü hale getirirsek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yükünü oldukça hafifletiriz açıklamasında bulundu.

Bakan Pilli, Trenyolu Polikliniği’nde çalışan herkesin özveri ile görevlerini yerine getirdiğini ifade etti. Trenyolu Polikliniği’nin önemine işaret eden Pilli, Trenyolu Polikliniği gibi yerlerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yükünü hafiflettiğini belirtti.

Bakan Pilli, temel sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Pilli, “Trenyolu Polikliniği’ni mevcut durumundan daha güçlü hale getirirsek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yükünü oldukça hafifletiriz. Çünkü burası Lefkoşa’nın beynidir. Ulaşımı kolay ve hastanın ilk müracaat ettiği yerdir” dedi.

Trenyolu Polikliniği’nde faaliyette olmayan odaların da devreye konulacağını kaydeden Pilli, doktor ve personel takviyesi de yaparak mevcut kapasitenin iki katına çıkarılacağını söyledi.

Pilli, halka daha iyi hizmet verebilmek için, sağlık yatırımlarını maksimum seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Bakan Pilli, eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini ve Trenyolu Polikliniği’nin birkaç ay içerinde çok daha iyi noktaya geleceğini vurguladı.