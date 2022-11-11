Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma doz aşılarına devam ediyor

14 Kasım Pazartesi itibariyle hatırlatma dozu yaş kriterleri kaldırılacaktır. 12 yaş ve üzeri aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Temel Sağlık Hizmetler Dairesine bağlı sağlık merkezlerinde ve hastanelerde aşılarını yaptırabileceklerdir. Hatırlatma dozu yapacak olan kişilerin en az 2 Biontech aşılı olmaları gerekmektedir. Tek Biontech aşısı olanlar tam aşılı sayılmayacak, aşılarını tamamlamaları gerekecektir. 3 Biontech aşılı olanlar bir hatırlatma dozu yapabilecektir. 4 Biontech aşılı olanların hatırlatma dozu yapmalarına gerek yoktur. Hatırlatma doz aşısı bir önceki aşı dozundan en az 3 ay sonra yapılmalıdır.

Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler

Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler Biontech aşısını hastalıklarının 3. ayından sonra ilk kez aşı olmuş gibi aşılarını başlatmaları gerekecektir. Yine aşılı ancak Covid-19 geçirmiş geçirmiş kişiler, hatırlatma dozlarını hastalıktan 3 ay sonra yapabileceklerdir.

12 yas ve üzeri için önerilen hatırlatma dozları

AŞISIZ En az 3 hafta ara ile Biontech 1. ve 2. doz (tamamlama). En az 3 ay sonra 1. doz hatırlatma,(BA4-BA5) en az 3 ay sonra 2. doz hatırlatma 1 Biontech yaptırmış kişi En az 3 hafta sonra 1 doz Biontech (tamamlama); 3 ay arayla 1. ve 2. hatırlatma dozu yapması gerekir 2 Biontech yaptırmış kişi 1. Biontech hatırlatma dozu en az 3 ay sonra 2. Biontech hatırlatma dozu 3 Biontech yaptırmış kişi En az 3 ay sonra 1 Biontech hatırlatma dozu 4 Biontech yaptırmış kişi Hatırlatma dozuna gerek yok Covid -19 geçirmiş AŞILI kişi Hastalıktan 3 ay sonra 1 Biontech hatırlatma dozu Covid -19 geçirmiş AŞISIZ kişi Hastalıktan 3 ay sonra 1. ve 2. Biontech (3 hafta ara ile tamamlama)