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Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma doz aşılarına devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, 1/11/2022 tarihi itibariyle Covid-19 hatırlatma doz aşılarına başlamıştır.

11 Kasım 2022 Cuma 19:33
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Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma doz aşılarına devam ediyor



14 Kasım Pazartesi itibariyle hatırlatma dozu yaş kriterleri kaldırılacaktır. 12 yaş ve üzeri aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Temel Sağlık Hizmetler Dairesine bağlı sağlık merkezlerinde ve hastanelerde aşılarını yaptırabileceklerdir. Hatırlatma dozu yapacak olan kişilerin en az 2 Biontech aşılı olmaları gerekmektedir. Tek Biontech aşısı olanlar tam aşılı sayılmayacak, aşılarını tamamlamaları gerekecektir. 3 Biontech aşılı olanlar bir hatırlatma dozu yapabilecektir. 4 Biontech aşılı olanların hatırlatma dozu yapmalarına gerek yoktur. Hatırlatma doz aşısı bir önceki aşı dozundan en az 3 ay sonra yapılmalıdır.

Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler

Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler Biontech aşısını hastalıklarının 3. ayından sonra ilk kez aşı olmuş gibi aşılarını başlatmaları gerekecektir. Yine aşılı ancak Covid-19 geçirmiş geçirmiş kişiler, hatırlatma dozlarını hastalıktan 3 ay sonra yapabileceklerdir.

 12 yas ve üzeri için önerilen hatırlatma dozları

AŞISIZ

En az 3 hafta ara ile Biontech 1.  ve 2.  doz (tamamlama). En az 3 ay sonra 1. doz hatırlatma,(BA4-BA5) en az 3 ay sonra 2. doz hatırlatma

1 Biontech yaptırmış kişi

En az 3 hafta sonra 1 doz Biontech (tamamlama); 3 ay arayla 1. ve 2. hatırlatma dozu yapması gerekir

2 Biontech yaptırmış kişi

1. Biontech hatırlatma dozu en az 3 ay sonra 2. Biontech hatırlatma dozu

3 Biontech yaptırmış kişi

En az 3 ay sonra 1 Biontech hatırlatma dozu

4 Biontech yaptırmış kişi

Hatırlatma dozuna gerek yok

Covid -19 geçirmiş AŞILI kişi

Hastalıktan 3 ay sonra 1 Biontech hatırlatma dozu

Covid -19 geçirmiş AŞISIZ kişi

Hastalıktan 3 ay sonra 1. ve 2. Biontech (3 hafta ara ile tamamlama)

MERKEZ ADI

BİONTEC AŞI

Esentepe Sağlık Merkezi

Hafta içi 8:00-14:00

Serdarlı Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

Değirmenlik Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

İskele Sağlık Merkezi

Pazartesi 08:00-14:00

Güzelyurt Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

Akdoğan Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

Maraş Sağlık Merkezi

Hafta içi 09:00-12:00

Lapta Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

Çamlıbel Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

Mehmetcik Sağlık Merkezi

Hafta içi 09:00-12:00

Yenierenköy Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

Trenyolu Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

Dikmen Sağlık Merkezi

Hafta içi 08:30-12:30

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi

Hafta içi 08:30-12:00

Gazimağusa devlet Hastanesi

Hafta içi 08:30-12:30

Girne Akçiçek Hastanesi

Hafta içi 08:30-12:00

Cengiz Topel Hastanesi

Hafta içi 08:30-12:00

Anahtar Kelimeler:
Covid19AşıSağlık Bakanlığı
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