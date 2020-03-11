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Sağlık Bakanlığı duyurdu

Ülkemizde Koronavirüs görülmesinin ardından sağlık bakanlığı bir duyuru yayınladı.

11 Mart 2020 Çarşamba 16:04
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Sağlık Bakanlığı duyurdu

İşte sağlık bakanlığının duyurusu:

Kamuya açık işyerleri,  alışveriş merkezleri,  sinemalar, restoranlar, bankalar, ulaşım araçları, casino ve diğer kamusal alanlarda alınması gereken önlemler:

Toplu taşıma araçları ve toplu kullanıma açık kapalı mekâna yönelik temizlik önerileri:

Uçak, otobüs ve dolmuş gibi toplu ulaşım araçları ile hava ve deniz limanları, terminaller, alışveriş merkezi, sinema ,tiyatro ve benzeri gösteri alanları gibi toplu kullanıma açık kapalı mekanlar, bu mekanların yüzeyleri bu yerlerde yer alan her türlü araç  gereç ve eşya ziyaretçileri öksürme, hapşırma ve konuşmaları sırasında saçılan sekresyonlar ayrıca bu ziyaretçilerin başta elleri olmak üzere temasları ile kirlenmektedir. Bu kapsamda toplu taşıma araçları ve toplu kullanıma açık kapalı mekânlar. Ziyaretçilerin bu kirli alanlardan kaynaklı kontaminasyonu ve enfekte olmalarını önlemek için belirlenen alanlar ile su ve deterjan ile  temizlenmelidir. Temizlik uygulamasına ek olarak dezenfeksiyon uygulaması da yapılmalıdır. Bu işlem %1’lik çamaşır suyu veya %70’lik etil alkol veya izopropil alkol içerikli yüzey dezenfektanları ile tek kullanımlık bezler kullanılarak yapılmalıdır.

Yukarıda açıklanan toplu taşıma araçları ve toplu kullanıma açık kapalı mekânlara yönelik temizlik önerileri aşağıdaki şekildedir:

Zemin ve yüzeylerin su ve deterjan ile yıkanması veya temizlik ürünü içeren solisyon ile ıslatılmış bez ile silinmesi.

Diğer her türlü eşya araç ve gereçlerin yüzeylerin(özellikle eller ile sık temas edilen)temizlik ürünü içeren solisyon ile ıslatılmış bez ile silinmesi yeterlidir.

Alışveriş merkezleri,sinema,tiyatro ve benzeri gösteri alanları gibi toplu kullanıma açık kapalı mekanlar bu mekanların yüzeyleri ve bu mekanlarda yer alan her türlü araç gereç eşyanın temizliği rutin aralıklarla su ve deterjan ile yapılmalıdır.

Ayrıca genel enfeksiyonda korunma yöntemleri kapsamında işveren tarafından çalışanlarına aşağıda yer alan genel solunum yolu enfeksiyonundan korunma yöntemleri hatırlatılmalıdır.

Eller sık olarak su ve sabun ile yıkanmalıdır.

El hijyenine dikkat edilmelidir .Eller en az 20sn e boyunca sabun ve su ile yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur. Normal sabun kullanıma yeterlidir.

-Özellikle belirgin olarak kirli bir objeyle temas gerçekleştiğinde eller en kısa sürede yıkanmalıdır.

-El yıkama olanağının kısıtlı olduğu koşullarda, belirli aralıklarla el temizliğinin sağlana bilmesi için geliştirilebilir yerlere alkollü el antiseptiği konulması uygundur.

-Eller yıkanmadan göz ağız ve burun ile temastan kaçınılmalıdır.

-Öksürme veya hapşırma sonrasında burun ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi,kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması çevreye hastalık bulaşmasını azaltmada çok etkilidir.

-Özellikle genel enfeksiyon bulgularının(ateş,burun akıntısı,burun tıkanıklığı,hapşırma, öksürme, boğaz ağrısı gibi)varlığında solunum hijyen önerilerine dikkat edilmesi mümkün. Ellerin sık olarak yıkanması, hasta kişilerin mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve yüzünü kapatması mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir. Hasta olmayan kişilerin maske takmasına gerek yoktur.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüs
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